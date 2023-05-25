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Giriş Tarihi: 25.5.2023 18:41 Son Güncelleme: 25.5.2023 19:29

İYİ Partili Yıldızsoy istifa etti: Başkan Erdoğan'a destek mesajı verdi

İYİ Parti Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kırsal Kalkınma Başkanı Berivan Gökoğlu Yıldızsoy, 7'li koalisyon içerisinde yaşanan polemikler nedeniyle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yıldızsoy ayrıca, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini kaydetti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İYİ Partili Yıldızsoy istifa etti: Başkan Erdoğan’a destek mesajı verdi

İYİ Parti Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kırsal Kalkınma Başkanı Yıldızsoy, yaptığı açıklamada, iki yıldır İYİ Parti'de üyeliğinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de taktığı rozetle katıldığım ve İYİ Parti'ye üye ettiğim 1000 kişiyle 25 Mayıs 2023 itibarıyla mevcut sorunlar, gerek ittifak içinde yaşanan polemiklerden dolayı istifa ediyorum. Partideki tüm görevlerimden ayrılıp, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum."

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İYİ Partili Yıldızsoy istifa etti: Başkan Erdoğan'a destek mesajı verdi
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