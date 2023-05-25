Kabaktepe Kılıçdaroğlu’nun çelişkisini ortaya koydu: “PKK ile Kılıçdaroğlu aynı yanda!”

"ÖZERKLİĞE GÖZ KIRPAN KILIÇDAROĞLU!"

Kabaktepe terör örgütü PKK'nın elebaşlarının açıklamalarına değinmeye devam ederek "Bir yanda; PKK'nın kanalında '14 Mayıs'ta sadece cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek' diyen Karayılan; diğer yanda yerel yönetimler üzerinden özerkliğe göz kırpan Kılıçdaroğlu!" dedi.



"PKK İLE KILIÇDAROĞLU AYNI YANDA!"

Son olarak Kabaktepe, "Bir yanda 'İkinci turda da Kılıçdaroğlu'nun yanındayız.' diyen Kandil'deki terör sözcüleri, diğer yanda çakma milliyetçilikle milleti kandırabileceğini sanan Kılıçdaroğlu! Ne PKK 'bir yanda' ne de Kılıçdaroğlu 'diğer yanda'. Görünen o ki ikisi de 'aynı yanda'. Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ilkesizlik!" ifadelerini kullandı.