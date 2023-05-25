Kabaktepe Kılıçdaroğlu’nun çelişkisini ortaya koydu: “PKK ile Kılıçdaroğlu aynı yanda!”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 28 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi öncesinde gündeme dair sosyal medyada değerlendirmelerde bulundu.
Kabaktepe, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı gündem değerlendirmesinde 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumuna, HDP'nin ve terör örgütü PKK'nın Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarına ve Millet İttifakı'nın haline değindi. Kabaktepe, Millet İttifakı'na yüklenerek "Beklendiği üzere; 14 Mayıs'ta travmatik bir yenilgi daha alarak 'ümidini' kaybeden Millet İttifakı, 28 Mayıs'ta bütün tuşlara basarak seçimi kazanacağını zannediyor" dedi.
"PKK'NIN AÇIKLAMALARINDAN MEDET UMAN KILIÇDAROĞLU"
Kabaktepe sözlerine şöyle devam etti: "Aziz Milletimiz ise bu 'acziyet' ve 'tutarsızlık' piyesini seyretmeye mecbur kalıyor… Bir yanda; PKK'nın sözde yöneticilerinin kendilerine yönelik onlarca destek açıklaması, diğer yanda bu açıklamalardan medet uman Kılıçdaroğlu."
KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELİŞKİNİ ORTAYA KOYDU
Eleştirilerine devam eden Kabaktepe, "Bir yanda 'Yüzyıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz' diyen HDP'li Sırrı Sakık; diğer yanda makam hırsı uğruna Cumhuriyet değerlerinin dahi ortadan kaldırılmasını bile hoş gören Kılıçdaroğlu! Bir yanda; Kandil'de saklandığı mağaradan 'Her türlü desteği vereceğiz' diyen terörist Duran Kalkan; diğer yanda bu desteği reddetme cesareti dahi gösteremeyen, kapalı kapılar ardında pazarlık yapan Kılıçdaroğlu!" ifadelerini kullandı.
"ÖZERKLİĞE GÖZ KIRPAN KILIÇDAROĞLU!"
Kabaktepe terör örgütü PKK'nın elebaşlarının açıklamalarına değinmeye devam ederek "Bir yanda; PKK'nın kanalında '14 Mayıs'ta sadece cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek' diyen Karayılan; diğer yanda yerel yönetimler üzerinden özerkliğe göz kırpan Kılıçdaroğlu!" dedi.
"PKK İLE KILIÇDAROĞLU AYNI YANDA!"
Son olarak Kabaktepe, "Bir yanda 'İkinci turda da Kılıçdaroğlu'nun yanındayız.' diyen Kandil'deki terör sözcüleri, diğer yanda çakma milliyetçilikle milleti kandırabileceğini sanan Kılıçdaroğlu! Ne PKK 'bir yanda' ne de Kılıçdaroğlu 'diğer yanda'. Görünen o ki ikisi de 'aynı yanda'. Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ilkesizlik!" ifadelerini kullandı.