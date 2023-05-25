Kabaktepe’den İmamoğlu’na pazarcı tepkisi: ‘Sevgi pıtırcığı’ maskesi düşünce manzara bu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala İstanbul'da 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için seçim çalışması yapıyor. İstanbul'da pazarları gezen İmamoğlu, Bayrampaşa'daki perşembe pazarında esnaf ziyareti esnasında bir skandala imza attı. Kendisine HDP ile iş birliği yaptıkları eleştirisi yapan pazarcı esnafına "Sen ahlaksızsın, terbiyesizsin" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun korumaları tarafından tezgahtan indirilen pazar esnafı Mehmet Özdemir bunun üzerine İmamoğlu'nu şikayet etmek için karakola gidip ifade verdi.

"İŞTE; SEVGİ PITIRCIĞI MASKESİ DÜŞÜNCE MANZARA BU"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise İmamoğlu'na tepki göstererek "Hani bir söz var; 'makam bazısında insanı değiştirir, bazısında maskesini düşürür.' diye… İşte; 'sevgi pıtırcığı' maskesi düşünce manzara bu!" dedi.

"SORUMLULUKLARINIZDAN BİHABERSİNİZ…"

Kabaktepe sözlerine şöyle devam etti: "Sorumluluklarınızdan bihabersiniz… Bu aziz şehre; artık zamanlarında misafir gibi uğruyor, esnafı tahrik ederek, kavga çıkararak haksız yere karakola aldırıyorsunuz."

"DEREBEYİ GİBİ DAVRANMAYI…"

Açıklamasına devam eden Kabaktepe, "Baskı ile rakip adayın afişini indirtiyorsunuz. Belediye başkanı değil, derebeyi gibi davranmayı marifet sayıyorsunuz! Elbette 'İstanbul'u unutan, İstanbulludan utanmaz!' Merak etmeyin; İstanbullular da, pazarcı esnafımız da bu aymazlığı unutmaz!" ifadelerini kullandı.