Millet ittifakı çatırdıyor! Deva’da istifa depremi

Seçimlerde yaşanan hezimet sonrası Millet İttifakı üyelerinde kopuşlar yaşanmaya devam ediyor. Van'da Deva Partisi'nin il ve 4 ilçe başkanıyla birlikte onlarca teşkilat üyesi istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Başkanların rozetlerini AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Burhan Kayatürk taktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na geçişler devam ediyor. Zafer Partisi'nin de Millet İttifakı'na katılması ile artan geçişlere bir yenisi de Van'dan eklendi. Deva Partisi yönetim ve teşkilat kadroları topluca AK Parti'ye geçiş yaptı.

Van İl Başkanı Erdinç Peker,İpekyolu İlçe Başkanı Hanifi Taşkıran, Erciş İlçe Başkanı Kamuran Simeklioğlu, Tuşba İlçe Başkanı Fehmi Yıldız ve Edremit İlçe Başkanı Harun Sevimli ve çok sayıda teşkilat mensubu ile birlikte istifa ederek, törenle AK Parti'ye katıldı. Törende AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Burhan Kayatürk yeni üyelerin rozetlerini taktı. Katılım ile ilgili Kayatürk "Teşrifleri bize güç ve mutluluk getirdi. Hep birlikte Türkiye yüzyılına daha güçlü giriyoruz" ifadelerini kullandı.