Sandıkta tokadı yiyince milliyetçi maskesi taktı

Başkan Erdoğan, Ankara Keçiören'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması'na, Mamak'ta Hemşehri Buluşması'na katıldı. Coşkulu kalabalıklara hitap eden Erdoğan, özetle şunları söyledi:Her seçim öncesinde CHP'li seçmene, istemedikleri aday için 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatması yapılmasını içimize sindiremiyoruz. 14 Mayıs'ta milletten sandıkta tokadı yiyene kadar Kandil'den gelen destek açıklamalarını alkışlarla karşıladılar, bölücülerle ortaklıklarını gururla sahiplendiler. Şimdi maske takarak Cumhur İttifakı'na da milliyetçilik dersi vermeye yelteniyorlar. Bunların her işleri gibi vatanperverlikleri de milliyetçilikleri de sahte. Öbürü Mustafa Kemal Atatürk'e saldırıyor, 'it sürüleri' diyor. Bay Bay Kemal en ufak bir şey söyleyemiyorsun. Çünkü kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmeler ortada. Bay Bay Kemal sen ne zaman milliyetçi oldun? Bunlarda her numara var. Pazar günü bunları sandığa gömeceğiz. Vatanseverliği, milliyetçiliği 14 Mayıs'tan sonra mı keşfettin Bay Bay Kemal? Benim milletim bunu yutmaz. PKK'nın kurulduğu köye gidip 'Buralara bahar gelecek' diye video çektiler. PKK'nın işareti ile milleti selamladılar. Doğu'da bölücülere çiçek atıp Ankara'da vatan-millet diyerek kimseyi kandıramazlar.28 Mayıs'ta bizim rakibimiz CHP Genel Başkanı değildir, rehavettir.Toplamı 1 puan eden malum partiler Kılıçdaroğlu'ndan yaklaşık 40 vekil aldı. Bu nasıl hesap uzamanlığı Bay Bay Kemal?Bir tarafta seçim gündemine rağmen deprem bölgesini ihmal etmemiş, sorumluluk sahibi bir yönetim var, diğer tarafta ise meydanlarda bedava ev vaat edip seçimden sonra depremzedelerimizi kapı dışarı eden bir vicdansızlık var. Bunlar bizimle rekabet edemez.Bizim sözümüz tüm terör örgütlerinin ülkesi üzerindeki hain emellerine karşı 'tek vatan tek devlet' şiarında buluşanlaradır. Bizim sözümüz emperyalistlerin oyunlarını bir kez daha boşa çıkarmak için 'bir olacağız, kardeş olacağız' diyerek kenetlenenleredir. Bizim sözümüz ipinin bir ucu terör örgütlerinin bir ucu küreselcilerin elinde olan tek parti faşizmi artıklarını karşımıza çıkaranların riyakârlıklarına dur diyenleredir.Bizim sözümüz milletimizedir. Siyasi hayatımızın her döneminde, bugün de sözümüz yine milletimizedir. Cumhur İttifakı da sözünü milletine söyleyenlerin ittifakıdır. Biz sözümüzü millete söylerken rakibimizin her gün bir başka maskeyle kimlere söz söylediğini en iyi sizler biliyorsunuz. CHP Genel Başkanı 'özerklik' diyerek 'Demirtaş özgür kalacak' diyerek, 'YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz' diyerek 'Cezaevlerindekini serbest bırakacağız' diyerek sözünü Kandil'e söylüyor. CHP Genel Başkanı, uğruna İstanbul'dan Ankara'ya yürüdüğü FETÖ'cüler için kapıları açma sözünü veriyor. Seslendiği bir diğer yer de Avrupa'sından Amerika'sına Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar. O küreselciler de aleyhimize yaptıkları kampanyalarla karşılık veriyor.İktidara giden yolu Kandil'de ve Pensilvanya'da arayanlara milletimiz kırmızı kart göstermiştir. Milletimiz ekonomisini Londra'da tefecilere teslim etmek isteyenlere 'hadi ordan' demiştir. Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Sen ne hesap biliyorsun ne kitap. Biz sizin bildiğiniz hesapları unutmadık. Bunlar otellerin lobilerinde IMF komiserleri ile görüştüler. Bay Bay Kemal'in ve avanesinin yaptığı oyunlara bakmayın. Türkiye ayakta mı ona bakın.Milletimiz yıllarca bize demokrasi nutukları atanlara karşı Avrupa ülkelerini kıskandıran oranda iradesini ortaya koydu. Türkiye'ye atılan diktatörlük iftirasıyla yol yürümek istediler. 14 Mayıs gecesi millet tüm bunları çöpe attı. Biz milletimizin gönlünü kazanmaya hasretiz, diktatörlüğe değil.Bizim üzüldüğümüz samimi CHP seçmenini düşürdükleri durum. Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın dayatmalardan rahatsız olduğunu, Kandil'deki PKK elebaşlarının Kılıçdaroğlu'na oy istemesinin, Pensilvanya'daki alçakların, CHP'nin başındaki zatın reklam ajansı gibi çalışmasının onları rencide ettiğini biliyorum. 28 Mayıs'ta gelin, Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetlenelim.500 bin civarında mülteciyi ypımı tamamlanan Suriye'nin kuzeyindeki briket evlere göndermeye başladık. Suriyeli 1 milyon mülteciyi iskan edeceğimiz konutların yapımı da devam ediyor.