Şehit babasından HDP ve PKK ile işbirliği içerisindeki CHP’ye tepki: İplerini kaptırmış

Konya'da yaşayan şehit babası Mehmet Betin (67), HDP ve PKK ile işbirliği yapan CHP lideri ve 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Betin, "Amerika'nın uşağı gibi hareket ediyorlar. Amerika, FETÖ'ye iplerini vermişler onlar nereye çekerse oraya gidiyorlar. Memleketi vatan hainlerine bırakmayacağız.Bunların dünya malı için yapmayacağı bir şey yok" dedi. 2016 yılında Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde yol kontrolleri sırasında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 8 askerden biri olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İbrahim Betin'in (28) babası Mehmet Betin, CHP'nin HDP ve PKK ile işbirliği yapmasına tepki gösterdi. Bu yapılanların çok zorlarına gittiğini belirten Betin, "Biz boğazımızdan bir lokma haram girmesin diye yıllarca mücadele ettik. Bunlarsa dünya menfaati için vatanı, milleti neredeyse kötürüme uğratacaklar. Ama biz milliyetçiler buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bu hainlerle bu masaya neden oturuyorsunuz?Bu aklıselim bir insanın yapacağı bir şey değil. Amerika'nın uşağı gibi hareket ediyorlar. Amerika, FETÖ'ye iplerini vermişler onlar nereye çekerse oraya gidiyorlar" dedi. Konya'da yaşayan şehit babası Betin, "Kılıçdaroğlu, HDP ve PKK ile işbirliği yaptığı an bu millet için bitti. Yarın öbür gün siyaseti bıraktıkları zaman bu toplum içerisinde hangi yüzle gezecekler? Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bu memleketi de üç beş FETÖ'cüye, üç beş PKK'lıya yedirmeyiz. Karşılarına duvar gibi dikilir, Allah'ın izniyle yıkılmayız. 28 Mayıs'ta da bu kirli ittifakın yıkıldığını hep birlikte göreceğiz. Bizim derdimiz vatan, millet, bayrak, ezan. Gerisi teferruattır" diye konuştu.