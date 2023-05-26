AK Partili Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na ‘SMS’ göndermesi: Sizi dolandırmaya çalışanlara inanmayınız!

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçmenlere gönderilen kısa mesajda (SMS) sandığa gitme çağrısı yaparak iktidara gelmesi durumunda kredi kartı borçlarının silinmesine dair ifadelerde bulunarak "Kredi kartı borçlarınızı devletimizin hazinesi bankalardan devralacak. Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek" dedi. Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği SMS sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından ilgili SMS'i kast ederek açıklamalarda bulundu.

'SİZİ DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN ŞAHISLARA İNANMAYINIZ'

Dağ, sosyal medya hesabı üzerinden "UYARI! Sizleri telefonla arayarak veya SMS atarak kendilerini cumhurbaşkanı adayı, siyasetçi, parti genel başkanı olarak tanıtıp, hesabınıza karşılıksız para yatıracağını, kredi kartı borçlarınızı sileceğini söyleyerek sizi dolandırmaya çalışan şahıslara inanmayınız" ifadelerini kullandı.