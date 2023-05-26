Bakan Kasapoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar: Gençler net duruşu görüyor

KILIÇDAROĞLU'NUN "MİLLİYETÇİLİK" SÖYLEMİ

Tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek. Erdoğan karştılığından başka bir projeleri var mı? Bir söylemleri var mı? Bir ifadeleri var mı? Varsa yoksa Erdoğan'ın mağlup olması. Tek dertleri bu. Onun için bugün milliyetçi söylemlere sarılırlar başka bir gün başkalarıyla kirli odaklarla terörle ittifak yaparlar.

Gençlik bunu 14 Mayıs'ta gösterdi. 28 Mayıs'ta daha fazla gösterecek. Cumhurbaşkanımızın samimiyetine halkımız da samimi bir şekilde karşılık veriyor. Kalpten kalbe yol var.

Gençler bizim hep yol arkadaşımızdı. Bu bir formalite değil hayat tarzımız bu. Bu böyle de devam edecek. Önemli bir motivasyon. Tarz olarak ülkemizin en büyük kazanımlarından biri. Genç odaklı yönetim anlayışıyla yürüyoruz biz. O yüzden gençlerimizi çok ama çok iyi tanıyoruz. Gençlerimizde tanımlama yok. Tasnif etme yok. Ayrıştırma yok. Ve gençleri bu noktada özne olarak gören işin ana aktörü olarak gören bir anlayış var. Gençler net duruşu görüyor.

GENÇLERİN APOLİTİK BİR DURUŞU YOK

Gençler 'apolitik' asla gençler olayların en merkezinde olaylara vakıf gençler. Takip eden gençler. Olaylarla ilgili duruşunu net bir şekilde ortaya koyan ve yanlışa yanlış diyen gençler.