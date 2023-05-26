Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sahip çıkalım

"28 MAYIS'TA CUMHURBAŞKANIMIZI YENİDEN BAŞKAN YAPACAĞIZ"

Seçim İrtibat bürosunda konuşan Bakan Kurum, "14 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gittik ve 15 seçimdir olduğu gibi aziz milletimiz yine cumhurbaşkanımızdan, Cumhur İttifakı'mızdan yana tavrını sergiledi. 14 Mayıs'ta yine eser dedi, hizmet dedi. Algılara, yalanlara sandıkta en güzel cevabı verdi ve az bir oy farkıyla aziz milletimiz ikinci turu işaret etti. Milletimizin takdiri, teveccühü bizim başımızın üstünde. Şimdi inşallah 28 Mayıs'a daha güçlü hazırlanıyoruz ve iki gün sonra yeniden sandığa gideceğiz. Çok daha güçlü bir şekilde liderimizi, Cumhurbaşkanımızı, mazlumların umudunu destekleyeceğiz. 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacağız" diye konuştu.

"NEREDE İHTİYAÇ SAHİBİ VARSA BİZ ORAYA KOŞARIZ"

Bakan Kurum, "Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Belediyesi öyle de iyi bahane gösterdiler. Siyasi tercihlerinden dolayı afetzede kardeşlerimizi kapı dışarı bırakmak istediler. Bugün hutbede hocamız da söylüyor; Bizim ecdadımız, inancımız mazlumun ihtiyacını sormaz. Mazlumun kimliğini sormaz. Nerede bir mazlum varsa, nerede ihtiyaç sahibi varsa biz oraya koşarız. Dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun biz mazluma, yardıma ihtiyacı olana koşarız. 21 yıldır bu anlayışla çalıştık. 21 yıldır hamdolsun hiçbir vatandaşımızı ayırmadan, ötekileştirmeden hizmetlerimizi yapmaya gayret gösterdik. Aynı anlayışla çalışacağız. İşte Defne Hastanesi, yine sosyal medyada her türlü iftirayı attılar. Ama ne oldu? Söz verdik, sözümüzü tuttuk hamdolsun. Depremden sonra 15'inci günde sözleşmelerimizi yaptık. 46'ncı günde temellerimizi attık" diye konuştu.