Başkan Erdoğan: 28 Mayıs’ı bir şölene çevirmek istiyoruz

Gelin, ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraberce telafi etmişsek Türkiye Yüzyılı'nı da omuzlarımızda birlikte yükseltelim.

Gelin, birliğimize, beraberliğimize, ebedî ve ezelî kardeşliğimize 85 milyon olarak sahip çıkalım.

Kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmaksızın her bir insanımızın bu kutlu yürüyüşte yerini almasını arzu ediyoruz.