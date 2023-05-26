Baybatur: "Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs Zaferi, Paşinyan'a Karabağ"ı tanıttı"

Manisa'da bir otelde düzenlenen programda konuşan, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerden TBMM çoğunluğunu alarak çıkmasının ardından, Ermenistan Lideri Paşinyan'ın, Karabağı Azerbaycan toprağı olarak tanıyoruz açıklaması yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve milletin 14 Mayıs'taki desteği ile Paşinyan'ın bu açıklamayı yaptığını dile getiren Baybatur; "Türkiye'deki seçimler çok önemli. Geçtiğimiz haftaya bir bakın. 14 Mayıs'tan sonra Ermenistan Başkanı Paşinyan, "Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul ediyorum. Toprak bütünlüğünü tanıyacağım" açıklaması yaptı.

PAŞİNYAN BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPAR MIYDI?

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi, sizlerin sandıklarda sağlam iradeniz olmasa, 14 Mayıs'ta ki seçimlerde Cumhur ittifakı olarak TBMM'de coğunluğu sağlamamış olsaydık. Paşinyan böyle bir açıklama yaparmıydı? Bunların hepsi Türkiye'deki seçimleri takip ediyorlar. 14 Mayıs'ta TBMM çoğunluğunu cumhur ittifakı alınca, bu açıklamayı yaptılar. Bu ve buna benzer daha çok çalışmalarımız devam ediyor. Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Libya'da, Türki Devletlerde ve İslam Coğrafyasında. Bizler her zaman mazlumların umudu olmaya devam edeceğiz. Biz bu büyük adımları atarken kimse 1 oyu, sandık görevini küçümsemesin. Her şey sandıkta başlar. Sandıkları sıkı sıkı sahip çıkıp, kapı kapı çevrenizden destek beliyoruz." dedi.

NE YAPTIYSA ÜLKESİ İÇİN YAPTI

Baybatur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız hayatı boyunca her zaman düşe kalka yürüdü. Yeri geldi cezaevine girdi, yeri geldi öldürülmek istendi, 15 Temmuz akşamı kaldığı oteli basıp, şehit etmek istediler ama asla duruşundan ve yürüyüşünden vazgeçmedi. Ne yaptıysa ülkesi için yaptı. Düştü kalktı ama davasını ve ülkesini satmadı! Ülkesinin menfaati için yeri geldi İsrail Cumhurbaşkanını, yeri geldi ABD Başkanını tersledi, Avrupa'ya kafa tuttu. Neden? Bu ülkenin ve ümmetin bekası için. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilk defa İslam Konferansı Örgütü'nde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunu toplayıp, İsrail'i kınayan açıklama yaptırdı. BU öyle kolay bir şey asla değil. Cumhurbaşkanımıza hep birlikte sahip çıkmamız, destek olmamız gerekiyor. 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde bizleri destekleyeceğinizden hiç şüphemiz yok ama hep bilrikte son bir gayret gösterelim ve en yüksek oy oranı ile Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirelim." Programa, AK Parti 27.Dönem Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti İl Yöneticiler, iş insanları ve kanaat önderleri katıldı.