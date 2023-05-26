Büyükşehir Belediyesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüksek oy çıkan köy muhtarlarına hizmet tehdidi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüksek oy çıkan köy muhtarlarını arayıp, 28 Mayıs'ta da aynı sonuç çıktığı takdirde o köylere destek vermeyeceğini söylediklerini belirtti.

MUHTARLARI TEHDİT ETMEYE BAŞLADILAR

AK Partili Hızal, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, ''Cumhuriyet Halk Partisi, ikinci turda gösterdiği savrulgan, tehditkar ve anti demokratik siyaseti İzmir'de çok farklı bir boyuta taşıyor. Şantaj ve montaj siyasetini propagandasının baş aktörü yapan CHP, İzmir'de muhtarlarımızı tehdit etmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri İzmirimizin köylerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çıkan teveccühü kabul edemedi. Köy muhtarlarını arayıp "oylar değişmezse hizmet yok" diyor. Köylerdeki seçim sonuçlarını takip edeceklermiş. Sandıklardan tekrar Recep Tayyip Erdoğan çıkarsa o köylere destek vermeyeceklermiş. İzmirli hemşehrilerimiz bugüne kadar ne faydanızı gördü CHP? Köylerimize ne hizmet götürdünüz de geri alacaksınız? Yokluğunuz, İzmir için sadece faydadır. Varlığınız ise zaten engeldir." İfadelerine yer verdi.

KENT GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Hızal'ın açıklaması kent gündemine bomba gibi düştü. Hızal'ın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e muhtarları hizmetle tehdit ettiği öne sürülen büyükşehir belediyesi yetkililerine tepki gösterdi.