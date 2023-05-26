Çelebi’den İmamoğlu’na pazarcı tepkisi: “Aramızda kalsın! Kandile bahar gelmedi!”

28 Mayıs cumhurbaşkanı seçimine sayılı günler kala İstanbul Bayrampaşa ilçesinde perşembe pazarında esnaf ziyareti gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine HDP ile iş birliği yaptıkları eleştirisi yapan pazarcı esnafına "Sen ahlaksızsın, terbiyesizsin" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun korumaları tarafından tezgâhtan indirilen pazar esnafı Mehmet Özdemir, bu hakaret iddiası sonrası İmamoğlu'nu şikâyet etmek için karakola gidip ifade verdi.

GÖNDERME YAPTI: "ARAMIZDA KALSIN! KANDİLE BAHAR GELMEDİ!"

Sosyal medyada İmamoğlu'na vatandaşlardan çokça tepki gelirken, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de İmamoğlu'nun 14 Mayıs seçimleri öncesinde "Aramızda kalsın kazanıyoruz" ifadelerini hatırlatarak bir göndermede bulundu. Çelebi İmamoğlu'na "Hem Pervin Buldan ile fidan dikeceksin hem bu ülkenin gencecik şehit düşen fidanlarını savunan Pazarcı Mehmet'e hakaret edeceksin! Aramızda kalsın! Kandile bahar gelmedi!" ifadelerini kullandı.

"SEVGİ PITIRCIĞI MASKESİ DÜŞÜNCE MANZARA BU"

Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise İmamoğlu'na tepki göstererek şunları söylemişti: "Hani bir söz var; 'makam bazısında insanı değiştirir, bazısında maskesini düşürür.' diye... İşte; 'sevgi pıtırcığı' maskesi düşünce manzara bu! Sorumluluklarınızdan bihabersiniz... Bu aziz şehre; artık zamanlarında misafir gibi uğruyor, esnafı tahrik ederek, kavga çıkararak haksız yere karakola aldırıyorsunuz. Baskı ile rakip adayın afişini indirtiyorsunuz. Belediye başkanı değil, derebeyi gibi davranmayı marifet sayıyorsunuz! Elbette 'İstanbul'u unutan, İstanbulludan utanmaz!' Merak etmeyin; İstanbullular da, pazarcı esnafımız da bu aymazlığı unutmaz!"