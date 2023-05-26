CHP’li seçmeni çıldırtacak iddia: Küçük ortakların gözü doymuyor! DEVA, 5 vekil daha istedi

14 Mayıs seçimlerini değerlendiren DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Bizim adaylarımızın olduğu yerlerin tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. 15 milletvekili anamızın sütü kadar helal ve hak ettiğimiz sonuç. İçimiz rahat. Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı" açıklamalarının yankıları sürerken, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP listelerinden Meclis'te 15 sandalye sahibi olan DEVA Partisi yöneticilerinin, grup kurulması amacıyla, "CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da kurarız" dediğini yazdı.