CHP’nin nefret ordusu yine işbaşında

Seçimsonuçlarının açıklanmasıyla birlikte depremzedelere yönelik linç kampanyasına girişen CHP'liler adeta "nefret ordusu"na dönüştü. Kimi zaman çarşaflı kadınlara saldıran partililer, geçtiğimiz hafta ise sadece AK Partili olduğu için 13 yaşındaki küçük bir çocuğun üzerine kaynar su dökerek saldırılarının dozunu artırdı. Son olarak CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürlüğü'ne bağlı Derman biriminde çalışan Birgül Karakaş da depremzedelere "kansız ve soysuzsunuz" diyerek hakaret etti. Çirkin ifadelere Whatsapp durumunda yer veren Karakaş, "Hepiniz cidden kansız ve soysuzsunuz. 10 deprem bölgesini toplasan bir Diyarbakır olamazsanız net" ifadelerini paylaştı. Karakaş'ın bu paylaşımına sosyal medyadan büyük tepki mesajları atıldı. Vatandaşlar, "Derman değil hastalık yayıcılar" paylaşımlarında bulundu.