Döndü dolaştı masaya oturdu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Atatürk'ün Tunceli dediği yere Dersim diyen bir genel başkan, Atatürk hayatta olsaydı CHP'nin kapısından içeri giremezdi" diyerek eleştirdiği Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklaması, 2 yıl önce İyi Parti'den istifa ederken söylediği sözleri akıllara getirdi.İyi Parti'den ayrılırken, CHP'nin ve İyi Parti'nin HDP ile masaya oturup anayasa taslağı hazırlamasına tepki gösteren Özdağ, "Siyasi omurgasızlarla, HDP'yle masaya oturanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Kurucusu olduğum İyi Parti'den istifa ediyorum" sözleriyle duyurmuştu. İyi Parti'nin CHP'nin uydu partisi haline geldiğini de o dönem sözlerine ekleyen Özdağ şunları söylemişti:Türk milliyetçilerine vermiş olduğum bir söz vardı: Bu partiye FETÖ, PKK ve diğer etnik bölücü unsurlar, milli devletin altını oyan kişiler sızamaz. Ben bu sızmayla mücadele ettim, bu Akşener'i rahatsız etmiş. Bana yönelik Meral Akşener'in kızgınlığının temelinde bu vardır.Akşener'e karşı bir genel başkanlık mücadelesi içinde olmadım. Teşkilatları bile 'Özdağ'ın gizli planı var' demesinler diye ziyaret etmedim.Vatanseverlere vermiş olduğum bir söz vardı. FETÖ, PKK ve diğer bölücü unsurlar, küreselleşmeye teslim olmuş gruplar sızamaz. Ben bu sızma ile mücadele ettim. Akşener'i bu rahatsız etmiş.'Yüzde 50'yi aşmak için HDP'nin oyuna ihtiyacımız var' diyorlar. Bu bir siyasal zaaf, siyasal tükenmişlik ve teslimiyettir. HDP ve PKK'ya teslimiyettir.(Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' ifadeleri üzerine): Geçmişte TSK'da görev yapmış bir CHP'li siyasetçi bile HDP'ye bakanlık vermeyi teklif ediyor. Ne için? Seçimleri Erdoğan'a karşı kazanmak için. Bunu vatansever CHP, İyi Parti seçmeni kabul edecek mi? Hiç zannetmiyorum. SABAH