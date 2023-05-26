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Giriş Tarihi: 26.5.2023

Emine Erdoğan’dan Afrika Günü kutlaması

Emine Erdoğan’dan Afrika Günü kutlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı. Emine Erdoğan, paylaşımında, "Ziyaretlerimiz vesilesiyle, birbirinden zengin kültürler barındıran Afrika'nın bambaşka bir yüzüyle tanıştım. Yüzyıllar boyunca haksızlığa konu olmuş bu kıtada 'öteki'ni değil, yakınlıkları keşfettim. İnsan sevgisinin sınırsızlığına tanık oldum. Tüm zorluklara rağmen yüzlerinden gülümsemenin eksilmediği candan insanlarına, bizi daima kardeşlikle karşıladıkları için şükran borçluyum. Dostluğumuzun baki olmasını diliyor, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutluyorum" dedi
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Emine Erdoğan’dan Afrika Günü kutlaması
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