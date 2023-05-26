Erdoğan’a teşekkür için Ankara’ya traktörüyle giden genç: Cumhurbaşkanımız sayesinde çiftçi oldum

Balıkesir'dedevlet desteğiyle büyükbaş hayvancılık işine giren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek için traktörüyle Balıkesir'den Ankara'ya giden 22 yaşındaki Seçkin Kahraman, "Cumhurbaşkanımıza onun sayesinde yetiştirdiğim ürünleri hediye etmek için geldim" dedi.Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Kahraman, çalıştığı firmadan ayrılarak kendi işletmesini kurmak için hayvancılık kredisine başvurdu. 100 bin liralık krediyle 10 büyükbaş hayvan alan Kahraman, kısa sürede işlerini büyüterek kazancını artırdı. Elde ettiği sütü satarak geçimini sürdüren ve işlerini ilerletip büyük bir işletme kurmayı hedefleyen Kahraman, Balıkesir'deki köyünden traktörle yola çıkıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek için Ankara'ya gitti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Kahraman, Erdoğan'la görüşmek için randevu talebinde bulundu. Yetiştirdiği doğal ürünleri de Erdoğan'a hediye olarak bırakan genç çiftçi, seçimden sonra Erdoğan'la görüşüp teşekkürlerini ileteceğini söyledi. Manyas Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Sağlığı Bölümü'nden mezun olduktan sonra hayvancılığa başladığını anlatan Kahraman, genç çiftçilere sağlanan faizsiz, 2 sene ödemesiz 5 yıl vadeli krediyle hayvancılığa başladığını belirterek, "Aldığım krediyle 10 gebe düve aldım, onlar doğurdu. Böylece kendi işletmemi kurup büyütme imkânım oldu. Yetiştirdiğim hayvan sayısı şimdi 54'e yükseldi. Tarım ekipman işiyle de uğraşıyorum. Devletin bana sağladığı imkânlarla olabildiğince verimli üretim yapmaya çalışıyorum. Verilen destek boşa gitmiyor. Aldığım yardımın karşılığını üreterek veriyorum. Cumhurbaşkanımıza, onun sayesinde yetiştirdiğim ürünlerden hediye etmek istedim. Seçimden sonra inşallah yüz yüze görüşeceğiz" dedi.