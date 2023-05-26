Haluk Bayraktar’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘Hakıkatı çarpıtmaktan yorulmadınız’

Milletİttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu konuk olduğu sosyal medya platformunda yayınlanan programda, milli ve özgün olarak ürettilen İHA ve SİHA'larla adından söz ettiren Baykar firmasını hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Tek sorunumuz rekabet ortamının olmaması" ifadesini kullandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise, bu sözlere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Bayraktar, "Sn. Kılıçdaroğlu, Baykar'dan bahsederken 'tek sorunumuz rekabet ortamının olmaması' demişsiniz.Baykar, rekabet sayesinde doğdu, rekabet ederek sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından biri oldu. Halihazırda Türkiye'de İHA üretimi yapan biri vakıf şirketi, 7 firma var. Hangi tekelden bahsediyorsunuz? Baykar, ABD, İsrail ve Çin firmalarını rekabette geride bıraktı, 30 ülkeye ihracat yaptı. Dünyanın en büyük İHA ihracatçısı oldu. Biz mi rekabetten çekineceğiz? Desteklerken(!) keşke hakikati çarpıtmasaymışsınız. Biz gerçekleri anlatmaktan yorulduk, siz ise cümle arasına, kelime oyunlarıyla sıkıştırılmış ifadelerle hakikati çarpıtmaktan yorulmadınız. Destek talebimiz yok, TAKOZ koymayın başka ihsan istemeyiz" dedi.