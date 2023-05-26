HDP ile işbirliği şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor

Afrin'deTSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda düşen helikopterde şehit olan Yüzbaşı Pilot Mehmet İlker Karaman'ın İzmir'de yaşayan emekli emniyet müdürü babası Uğur Salim Karaman, "Atatürk'ün partisi CHP'nin HDP ile yaptığı işbirliği şehitlerimizin kemikleri sızlatıyor. Bu ülkenin insanları için vatanın birliği bütünlüğü her şeyden önde gelir" dedi. Suriye'nin Afrin kentinde 2018'de ATAK helikopterini kullanan Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman, teröristlerin havanlı saldırısında düşen helikopterde yanındaki Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut (29) ile birlikte şehit oldu. Şehit yüzbaşının İzmir'de yaşayan emekli emniyet müdürü olan babası Uğur Salim Karaman, SABAH'a konuştu.CHP-HDP işbirliğine tepki gösteren Uğur Salim Karaman, bu vatana evladını şehit verdiğini hatırlatarak, "Acımız hiç azalmıyor. Evladımızın kabri başında gidip dua ediyoruz, gözyaşı döküp geliyoruz. Geçtiğimiz gün yeni şehit haberleri aldık. Ocaklara yine ateş düştü. Ailelerine Allah sabır versin. Şehitlerimizin fotoğraflarını görünce insan gözyaşlarına hakim olamıyor" dedi. Atatürk'ün partisi CHP'nin HDP ile yaptığı işbirliği nedeniyle şehitlerin kemiklerinin sızladığını söyleyen Karaman, HDP ile yapılan işbirliğine vatandaşın sandıkta gereken tepkiyi gösterdiğini ifade ederek, "CHP, HDP ile işbirliği yaparak adeta havanda su dövdü. Bu ülkenin insanları için vatanın birliği bütünlüğü her şeyden önde gelir. Bunu seçim sonuçlarından görebiliyoruz" dedi.