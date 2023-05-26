CANLI İstanbul seçim sonuçları 14 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanı ve Milletvekili İstanbul seçim sonuçları ilçe ilçe oy oranları güncel veriler

İstanbul seçim sonuçları oy oranları gündemdeki yerini aldı. Otuzdan fazla ilçesi ile en çok merak edilen iller arasında yer alan Megakentte araştırmalar hız kazandı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı anbean takip ediliyor. İstanbul seçim sonucu son dakika verileri Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy yüzdeleri tek tek inceleniyor. Seçimi kim kazandı sorusunda önemli bir rol oynayacak şehirde bölge bölge araştırmalar hız kazandı. İşte, YSK verileri ile 2023 İstanbul seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve milletvekili oyları…
İLÇE İLÇE İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023 OY ORANLARI
14 Mayıs, Pazar günü gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri ardından İstanbul seçim ilçe sonuçları ayrı ayrı takip ediliyor. Saat 17.00 itibarıyla oy verme süreci tamamlanıyor.
Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.
İstanbul seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.
İSTANBUL'DA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sandık verileri saat 18.00 itibarıyla YSK tarafından paylaşılmaya başlayacak. Saat 21.00'e kadar veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun paylaştığı haberler ile takip edilecek. Bu saate kadar seçim yasağı işlenecek.
Ancak 21.00 itibarıyla bütün yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi de bulunuyor.
İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ
İstanbul 1. Bölge:
Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.
İstanbul 2. Bölge:
Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu
İstanbul 3. Bölge:
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023
1. Recep Tayyip Erdoğan
2. Kemal Kılıçdaroğlu
3. Sinan Oğan
4. Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023
İstanbul 3 seçim bölgesinden oluşuyor. Nüfusu sebebiyle toplamda 98 milletvekili adayıyla seçimden en büyük rolü oynayacak Megakentte oylar kullanılmadan önce listeler kontrol ediliyor:
Ak Parti'de İstanbul 1. Bölge 1. Sırada Murat Kurum yer alırken, 2. Bölgede Süleyman Soylu, 3. Bölgede Numan Kurtulmuş yer aldı.
CHP'de İstanbul 1. Bölge 1. Sırada Oğuz Kaan Salıcı, 2. Bölgede Namık Tan, 3. Bölgede Engin Altay yer alıyor.
MHP'de İstanbul 1. Bölge 1. Sırada Edip Semih Yalçın, 2. Bölgede Celal Adan, 3. Bölgede Feti Yıldız yer alıyor.
İYİ Parti'de İstanbul 1. Bölge 1. Sırada Nimet Özdemir, 2. Bölgede Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, 3. Bölgede Ersin Beyaz yer alıyor.
Tüm adayları ve detayları için:
AK Parti İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.
CHP İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.
MHP İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.
İyi Parti İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.
İSTANBUL 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %50
Muharrem İnce: %36.89
Selahattin Demirtaş: %7.23
Meral Akşener: %4.76
Temel Karamollaoğlu: %0.94
Doğu Perinçek: %0.18