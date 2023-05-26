Kılıçdaroğlu yalanda sınır tanımadı! İletişim Başkanlığı gerçekleri tek tek sıraladı





TERÖR DESTEKÇİSİ TANRIKULU'NU SAVUNDU

Kılıçdaroğlu: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun terör örgütüne verdiği destek üzerine, "Terör örgütünün en etkin olduğu dönemlerde terör örgütüne karşı davrandı ve terör örgütünü o dönem baro başkanı olarak protesto eden ve karşı çıkan kişi" dedi.

Gerçek: Tanrıkulu, Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği SİHA'lara karşıtlığı ve Türk askerine kimyasal silah iftirasına verdiği destekle tanınıyor.



ERBAKAN SORUSUNA KAÇAMAK YANIT VERDİ



Kılıçdaroğlu, programda kendisine yöneltilen bazı sorular karşısında ise zor anlar yaşadı. Bir gencin "Zamanında Erbakan Hocamızın ev hapsini fiili hapse çevirmek için imza attınız, Milli Görüş'ten nasıl oy almayı hedefliyorsunuz?" sorusuna hayli şaşırdığı görülen Kılıçdaroğlu, "Benim mi imzam varmış?" diyerek geçiştirdi. Kılıçdaroğlu, daha önce Necmettin Erbakan'ın hapse girmesini engellemek için çıkarılan yasal düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu. Refah Partisi'nin mali hesaplarına ilişkin davada ceza alan Necmettin Erbakan için yapılan başvuruyu CHP'den 110 milletvekili yapmıştı. O isimlerden biri de Kılıçdaroğlu'ydu.