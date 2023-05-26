Kılıçdaroğlu yalanda sınır tanımadı! İletişim Başkanlığı gerçekleri tek tek sıraladı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi öncesinde, elindeki bütün kozları oynuyor. Bir yandan PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaroğlu, diğer yandan ise milliyetçi kesimin oyunu alabilmek için her yolu deniyor. Kılıçdaroğlu, bu süreci ise yalanlarla yönetmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu, önceki gün konuk olduğu Youtube programında da yalan üstüne yalan söyledi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını, gerçekleri ortaya koyarak tek tek ifşa etti. İşte yalanlar ve gerçekler:
TOGG'A 'KANDIRMACA' DEMİŞTİ
Kılıçdaroğlu: "TOGG kurulurken destek verdim. Niye karşı olalım? Tam tersine her türlü desteği veririz" dedi.
Gerçek: Kılıçdaroğlu 2019'daki bir programda, TOGG'un bir kandırmacadan ibaret olduğunu ileri sürdü. "Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için. Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?" ifadelerini kullandı.
ZATEN ÇIKARILAN KANUNU, VAAT OLARAK SUNDU
Kılıçdaroğlu: "Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkaracağız" dedi.
Gerçek: Söz konusu kanun zaten çıkarıldı. Kanun 3 Şubat 2022'de TBMM'de kabul edilip 14 Şubat'ta yürürlüğe girdi.
KEMALİZM'E 'IRKÇILIK' DİYEN MİLLETVEKİLİNİ SAVUNDU
Kılıçdaroğlu: FETÖ'nün gazetesi Taraf'ta da çalışmış olan CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın'ın 'Kemalizm bir ırkçılıktır' sözleri üzerine, "Asla Kemalizm'i ırkçılık olarak tanımlamamıştır. Bağlamından koparılmış cümlelerdir" dedi.
Gerçek: Yüksel Taşkın 'Sağ Kemalizm' adlı makalesinde 'Kemalizm ırkçılıktır' ifadelerine yer vermesinin yanı sıra birçok programda benzer sözler sarf etti.
TERÖR DESTEKÇİSİ TANRIKULU'NU SAVUNDU
Kılıçdaroğlu: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun terör örgütüne verdiği destek üzerine, "Terör örgütünün en etkin olduğu dönemlerde terör örgütüne karşı davrandı ve terör örgütünü o dönem baro başkanı olarak protesto eden ve karşı çıkan kişi" dedi.
Gerçek: Tanrıkulu, Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği SİHA'lara karşıtlığı ve Türk askerine kimyasal silah iftirasına verdiği destekle tanınıyor.
ERBAKAN SORUSUNA KAÇAMAK YANIT VERDİ
Kılıçdaroğlu, programda kendisine yöneltilen bazı sorular karşısında ise zor anlar yaşadı. Bir gencin "Zamanında Erbakan Hocamızın ev hapsini fiili hapse çevirmek için imza attınız, Milli Görüş'ten nasıl oy almayı hedefliyorsunuz?" sorusuna hayli şaşırdığı görülen Kılıçdaroğlu, "Benim mi imzam varmış?" diyerek geçiştirdi. Kılıçdaroğlu, daha önce Necmettin Erbakan'ın hapse girmesini engellemek için çıkarılan yasal düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu. Refah Partisi'nin mali hesaplarına ilişkin davada ceza alan Necmettin Erbakan için yapılan başvuruyu CHP'den 110 milletvekili yapmıştı. O isimlerden biri de Kılıçdaroğlu'ydu.