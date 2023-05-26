Kılıçdaroğlu’nun manipülasyonuna karşı gerçekler! PKK bitme noktasına geldi, terör koridoru paramparça edildi

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, asılsız iddialarını sürdürmeye devam etti. Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan, sen teröristlerin hamisisin! Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT'de, bu akşam, yarın ya da Cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim!" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI ÇÜRÜTEN GERÇEKLER

Kılıçdaroğlu'nun iddialarının aksine Türkiye, terörle mücadele konusunda önemli bir mesafe katetti. Yurt içinde terör örgütü PKK bitme noktasında geldi, sınır ötesinde düzenlenen başarılı harekatlarla güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoru bertaraf edildi.