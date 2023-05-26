Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP’li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu’nu desteklemek içimden gelmiyor

KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMEK İÇİMDEN GELMİYOR

Muharrem İnce'nin ikinci turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu olmuşken, CHP'li Belediye başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında olan bir grup CHP'li, Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu lehine destek isteyen CHP'li heyete İnce, "İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor." ifadelerini kullandı.



Gazeteci İsmail Küçükkaya görüşmeye ilişkin ayrıntılar şu sözlerle anlattı;

"Dün Zeydan Karalar aradı beni. O sırada Muharrem İnce'ye gidiyorlardı. Bilgi vereyim dedi ama sende kalsın dedi.

Sonra ben onu bir daha aradım. Ne oldu dedim Muharrem İnce meselesi. Ona anlattık anlattık 'Ben hastayım, annem hasta beni hasta ettiler mahvoldum ben' dedi.