ODTÜ’de LGBT bayrakları ile Kılıçdaroğlu’na destek yürüyüşü...

Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2. tura kalan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na LGBT destekçileri ve üyeleri bayrak ve düdüklerle ODTÜ'de destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

LGBT'den ODTÜ'de Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü | Video

SLOGAN ATARAK YÜRÜDÜLER

"Baskılara, Tek Adama, Emek Düşmanlığına Artık Yeter", "Birinci vazifen sandıkları muhafaza ve müdafaa etmektir" gibi pankartlarla yürüyen ODTÜ Öğrencileri, "ODTÜ yürüyor, mücadele sürüyor", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attı.