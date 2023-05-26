Haberler Gündem Haberleri ODTÜ'de LGBT bayrakları ile Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü...
Giriş Tarihi: 26.5.2023 12:56 Son Güncelleme: 26.5.2023 13:00

ODTÜ'de LGBT bayrakları ile Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü...

LGBT destekçileri ve üyeleri ODTÜ'de yürüyüş gerçekleştirdi. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek yürüşüyüşünde “ODTÜ yürüyor, mücadele sürüyor”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları atıldı.

İHA
ODTÜ’de LGBT bayrakları ile Kılıçdaroğlu’na destek yürüyüşü...

Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2. tura kalan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na LGBT destekçileri ve üyeleri bayrak ve düdüklerle ODTÜ'de destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

LGBT'den ODTÜ'de Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü | Video

SLOGAN ATARAK YÜRÜDÜLER

"Baskılara, Tek Adama, Emek Düşmanlığına Artık Yeter", "Birinci vazifen sandıkları muhafaza ve müdafaa etmektir" gibi pankartlarla yürüyen ODTÜ Öğrencileri, "ODTÜ yürüyor, mücadele sürüyor", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attı.

LGBT BAYRAĞI AÇILDI

Yürüyüş boyuca ekibin LGBT'yi temsil eden bayraklarla yürümesi ise dikkat çekti.

Bilim adına yaptıkları ortada olan ODTÜ'lüler kampüs içinde yapılan yürüyüşün ardından Devrim Stadyumu'nda vücutlarıyla "Yeter"yazdı.

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ODTÜ'de LGBT bayrakları ile Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü...
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