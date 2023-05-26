Tekirdağ merkezli 5 ilde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan toplam 24 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

PKK operasyonunda Duran Kalkan'ın koruması ile 20 şüpheli tutuklandı | Video

Teröristbaşı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'taki seçimlerde HDP'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu 21 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.