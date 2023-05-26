Bağcılar’da çocuk istismarına tutuklama! Korkunç detay ortaya çıktı: Ses yalıtımlı bölme

Kan donduran olay önceki gün Bağcılar Yenimahalle'de meydana geldi. 11 yaşındaki M.Y.'yi sabah annesi okula bıraktı. M.Y., okul çıkışı eve geç kalınca ailesi kızlarını aramaya başladı. Gidebileceği yerler kontrol edilen M.Y.'den iz bulamayan aile polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine ekipler küçük kızın bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalarda M.Y.'nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan Metin Şenay'a ait olduğu belirlendi.

"SESSİZ OL, YOKSA ÖLDÜRÜRÜM"

Polis, ekipleri Metin Şenay'ın ev ve işyeri adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. İş yerine polisin geldiğini gören Şenay kaçmaya başladı. Ancak polis tarafından yakalandı. Şenay, gözaltına alınırken ekipler işyerinde yaptıkları aramada önünde damacana dizili olan 3 ayrı bölme olduğunu fark etti. Bölmelerin birinden çocuk sesi geldiğini duyan polis, kapıyı açınca M.Y.'yi buldu.

KORKUNÇ DETAY: SES YALITIMLI BÖLME

Polisin geldiğini gören ve mahallelerinde küçük bir kızın kayıp olduğunu bilen çevredekiler, küçük kızın işyerinde bulunduğu öğrenince Metin Şenay'ı linç etmek istedi. O sırada polis işyerinin kepenklerini kapatarak şüpheliyi linç edilmekten kurtardı. Küçük kızın bulunduğu bölmenin ses yalıtımlı olduğu ve şüphelinin M.Y.'yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı kaydedildi. Öte yandan şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğa karşı cinsel istismar suçuna karıştığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Polis operasyonu ile yakalanan Metin Şenay, gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Sanık Şenay, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Cebir, Tehdit veya Hile kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Oniki Yaşını Tamamlamamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçlarından tutuklanmasına karar verildi.