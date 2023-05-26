‘Ülkücü gençler Erdoğan’ın yanında’

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ve seçimlerden ezici çoğunlukla zaferle çıkması ülkücü gençliğin öncelikli hedefidir" dedi. Yıldırım, "Kılıçdaroğlu ilk turda Selahattin Demirtaş'a özgürlük derken 2. turda sahte milliyetçilik söylemleriyle ikiyüzlülüğünü bir kere daha ortaya koymuştur. Kandil'deki teröristlerin videolarda yalvararak oy istediği Kılıçdaroğlu yenilmeye mahkûmdur" ifadesini kullandı.