Utanmaz kadın! CHP’ye oy vermeyen depremzedelere kin ve nefret kustu

Bunlardan biri de CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürlüğü'ne bağlı Derman biriminde çalışan Birgül Karakaş oldu.

DEPREMZEDELERE KİN VE NEFRET KUSTU

Birgül Karakaş WhatsApp durumunda depremzedelere kin ve nefret söylemi paylaştı. Karakaş durumundan "Hepiniz cidden kansız ve soysuzsunuz 10 deprem bölgesini toplasan bir Diyarbakır olamazsanız net. Tüm Diyarbakır halkını kutluyorum iyi ki varsınız şerefli ve onurlu insanlara selam olsun" paylaştı. Başkan Zeydan Karalar'ın bu paylaşımdan sonra ne yapacağı kamuoyunda merak konusu oldu.