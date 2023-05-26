Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan mazbatasını aldı

14 Mayıs seçimlerinin ardından 5 milletvekiliyle meclise giren, Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki Yüksek Seçim İl Kuruluna gelerek mazbatasını teslim aldı.

MİLLİ GÖRÜŞ MECLİSTE YENİDEN REFAH PARTİMİZLE TEMSİL EDİLME HAKKINI KAZANMIŞ OLDU

Mazbata sonrası basın açıklamasında bulunan Erbakan mazbatasını aldığını belirterek, '' İstanbul 2. bölgede bizleri bu göreve milletvekilliğine layık gören halkımıza, seçmenlerimize en içten teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. Bu başarının sağlanmasında emeği geçen İstanbul teşkilatımız başta olmak üzere tüm teşkilatlarımıza, emeği geçen dava ellerine en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu seçimlerde uzun bir aradan sonra Milli Görüş mecliste Yeniden Refah partimizle temsil edilme hakkını kazanmış oldu. Bu sonucun ülkemiz ve memleketimiz için hayırlı olsun'' dedi.

''SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI TEKRAR CUMHURBAŞKANI OLARAK SEÇİLECEKTİR''

Erbakan ''14 Mayıs seçimlerinde sadece Yeniden Refah partimizin başarısı değil, Cumhur İttifakımız da belirgin bir başarı göstermiştir. Milletimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu açık farkla Cumhur İttifakı'na vermiştir. Cumhur İttifakı adayı Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk turda rakibinin 5 puan önünde tamamlamasını milletimiz sağlamıştır. Şimdi inşallah ikinci adımda milletimiz tekrar gerekeni yapacak ve bu sefer daha büyük farkla Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir. Buna inanıyoruz'' diye konuştu