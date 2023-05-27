24 yeni idare mahkemesi kuruldu

Adalet Bakanlığı 12 şehirde ihtiyaç doğrultusunda İdare mahkemeleri kurulmasına ilişkin karar aldı. Alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar ile, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri'nin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un ilgili maddelerince Adana'ya 2, Adıyaman'a 3, Diyarbakır'a 1, Gaziantep'e 2, Hatay 3, İstanbul'a 2, İzmir'e 1 8, Kahramanmaraş'a 3, Malatya'ya 2, Muğla'ya 1, Osmaniye'ye 2, Şanlıurfa'ya ise 2 İdare Mahkemesi kurulmasına karar verildi.