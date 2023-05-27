Ağrı’da 13 bin 729 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

'84 KİLOMETRE GÜVENLİK DUVARI TAMAMLANDI'

Ağrı'da düzensiz göçle mücadelede yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ağrı Valisi Osman Varol, Türkiye-İran sınırın Ağrı bölümünü oluşturan sınır hattında kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla 84 kilometre modüler güvenlik duvarı ile 33 elektro optik kule inşa edildiğini söyledi. Varol ayrıca sınırda, aydınlatma sisteminin kurulduğunu ve en az 10 kilometreden insan algılayabilme özelliğine sahip, 360 derece ve 40 dereceye kadar aşağı yukarı yönlü dönebilme gece görüş özelliğine sahip 160 termal kamera ile 7/24 gözetleme yapıldığını kaydetti.

Sınır hattının, 84 kilometrelik entegre güvenlik duvarının dışında kalan bölümünde ise coğrafi şartların duvar örmeye müsait olmadığını ifade eden Varol, yaklaşık 3 kilometrelik hattın da toprağın içerisine gömülen ileri teknolojiye sahip sismik algılayıcılar sayesinde kontrol edildiğini belirterek: " İlimiz, İran ile yaklaşık 87 kilometrelik bir sınırı paylaşan ve bu sınırında özellikle Afganistan bölgesinden gerçekleşebilecek olan göçlere hedef olduğu önemli bir şehrimiz. Tabi ki burada çok kapsamlı tedbirlerimiz var. Bizim 87 kilometrelik sınır hattımızın, yaklaşık 84 kilometrelik bir bölümünde modüler sınır duvarı tamamlanmış durumda. Bu sınır duvarımız 3 metre yükseklikte ve üzeri bir metrelik jiletli tellerle kaplı durumda. Yani sadece duvardan oluşmayan, başka parametreleri ile başka bileşenleri olan bir entegre güvenlik sistemi. Bu 87 kilometrelik sınırın yaklaşık 84 kilometrelik duvar kısmının dışında kalan kısmında ise özellikle coğrafyanın kesinlikle duvar inşaatına izin vermediği bölgeler var. Bu bölgelerde tel uygulamamız ve yine toprağın içine gömülen sismik algılayıcılarımız var. Bunun üzerine ilave olarak da elektro optik kuleler dediğimiz, Aselsan tarafından üretilen yerli ve milli çok gelişmiş sistemlerimiz var. Bu elektro optik kuleler, adında olduğu gibi hem uzaktan algılama sistemleri hem de görüntüleme sistemleri içeriyor. Çok yüksek kuleler ve çok ileri teknoloji içeren kuleler. Bu kulelerle birlikte de bu entegre sınır güvenlik sistemini tamamlamış oluyor. Ayrıca bu duvarın hemen yanında asfaltlanmış 85 kilometrelik bir yol var. Bu yolda, sınır hattında oluşabilecek herhangi bir ihlalde güvenlik güçlerimizin oraya ulaşmasını kolaylaştıran, devriye araçlarının derhâl oraya varmalarını sağlayan bir yol. Alınan bu tedbirler sayesinde özellikle yasa dışı göç ile mücadelede elimiz çok güçlendi." dedi.