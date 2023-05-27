Ağrı’da 13 bin 729 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

Sınırda konuşlu askeri birlikler, emniyet, jandarma ve güvenlik korucuları ile düzensiz göçe karşı mücadelede en üst düzeyde önlemlerin alındığı Ağrı'da, sınır hattı gece gündüz gözetleniyor. Üzeri bir metrelik jiletli tellerle kaplı 3 metre yüksekliğindeki sınır duvarı, elektro-optik kuleler, termal kameralar, aydınlatma sistemi, sismik sensörler ve insansız hava araçları gibi teknolojiden en üst seviyede yararlanan güvenlik güçleri, sınırda tespit ettikleri yasa dışı girişlere anında müdahale ediyor.
Bunun yanı sıra düzensiz göçle mücadele kapsamında kentteki güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediliyor. Geri gönderme merkezinde idari gözetim altında tutulan söz konusu düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı ediliyor.
'84 KİLOMETRE GÜVENLİK DUVARI TAMAMLANDI'
Ağrı'da düzensiz göçle mücadelede yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ağrı Valisi Osman Varol, Türkiye-İran sınırın Ağrı bölümünü oluşturan sınır hattında kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla 84 kilometre modüler güvenlik duvarı ile 33 elektro optik kule inşa edildiğini söyledi. Varol ayrıca sınırda, aydınlatma sisteminin kurulduğunu ve en az 10 kilometreden insan algılayabilme özelliğine sahip, 360 derece ve 40 dereceye kadar aşağı yukarı yönlü dönebilme gece görüş özelliğine sahip 160 termal kamera ile 7/24 gözetleme yapıldığını kaydetti.
Sınır hattının, 84 kilometrelik entegre güvenlik duvarının dışında kalan bölümünde ise coğrafi şartların duvar örmeye müsait olmadığını ifade eden Varol, yaklaşık 3 kilometrelik hattın da toprağın içerisine gömülen ileri teknolojiye sahip sismik algılayıcılar sayesinde kontrol edildiğini belirterek: " İlimiz, İran ile yaklaşık 87 kilometrelik bir sınırı paylaşan ve bu sınırında özellikle Afganistan bölgesinden gerçekleşebilecek olan göçlere hedef olduğu önemli bir şehrimiz. Tabi ki burada çok kapsamlı tedbirlerimiz var. Bizim 87 kilometrelik sınır hattımızın, yaklaşık 84 kilometrelik bir bölümünde modüler sınır duvarı tamamlanmış durumda. Bu sınır duvarımız 3 metre yükseklikte ve üzeri bir metrelik jiletli tellerle kaplı durumda. Yani sadece duvardan oluşmayan, başka parametreleri ile başka bileşenleri olan bir entegre güvenlik sistemi. Bu 87 kilometrelik sınırın yaklaşık 84 kilometrelik duvar kısmının dışında kalan kısmında ise özellikle coğrafyanın kesinlikle duvar inşaatına izin vermediği bölgeler var. Bu bölgelerde tel uygulamamız ve yine toprağın içine gömülen sismik algılayıcılarımız var. Bunun üzerine ilave olarak da elektro optik kuleler dediğimiz, Aselsan tarafından üretilen yerli ve milli çok gelişmiş sistemlerimiz var. Bu elektro optik kuleler, adında olduğu gibi hem uzaktan algılama sistemleri hem de görüntüleme sistemleri içeriyor. Çok yüksek kuleler ve çok ileri teknoloji içeren kuleler. Bu kulelerle birlikte de bu entegre sınır güvenlik sistemini tamamlamış oluyor. Ayrıca bu duvarın hemen yanında asfaltlanmış 85 kilometrelik bir yol var. Bu yolda, sınır hattında oluşabilecek herhangi bir ihlalde güvenlik güçlerimizin oraya ulaşmasını kolaylaştıran, devriye araçlarının derhâl oraya varmalarını sağlayan bir yol. Alınan bu tedbirler sayesinde özellikle yasa dışı göç ile mücadelede elimiz çok güçlendi." dedi.
'2 BİN 69 KİŞİ, ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN BİR ŞEKİLDE RESMİ İŞLEMLERİ TAMAMLANIP, SINIR DIŞI EDİLDİ'
Sınır güvenlik duvarının tamamlanmasının ardından, yurda her türlü yasa dışı girişin önemli ölçüde engellendiğini dile getiren Vali Varol: "Duvarımızı 2020 Aralık ayı içerisinde tamamladık. O günden bu güne gerçekten çok önemli katkısı oldu. Bu yıl içerisinde yaklaşık 13 bin 800 göçmen engellemiş olduk. Yine ihlali gerçekleştirmiş olan 2 bin 250 göçmen sınırlarımız içerisinde yakalandı. Bu yakalananlardan ve sınırlarımız içerisinde bulunan diğer göçmenlerden ilimizden toplam 2 bin 69 kişi, uluslararası hukuka uygun bir şekilde resmi işlemleri gerçekleştirilmiş olup, sınır dışı edildi. Tabi bu işin bir de göçmenlerin ülkeye yasa dışı girişini sağlayan ve bundan yasa dışı kazanç sağlayan göçmen kaçakçılarının engellenmesi de var. Bu çalışmalar kapsamında da bu yıl yapılan operasyonlarda 87 şüpheli gözaltına alındı. 23 kişi tutuklandı. Özellikle entegre sınır güvenlik sistemimizin tüm birimleri ile devreye girmesinden sonra sınırımızda elimizin çok kuvvetlendiğini, sınır güvenliği anlamında çok iyi bir noktada olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tabi ki sınırdaki bu üst düzey güvenlik sistemlerinin sadece göç ile mücadele de tek değil, terörle mücadele, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele anlamında da gerçekten çok büyük etkisi var. Bu kadar yüksek güvenlikli bir sınır hattınız olduğu zaman takdir edersiniz ki terör örgütlerinin de bu sınırlardan içeri girmesi mümkün olmuyor. Zaten ilimizde terör olayları da son zamanlar da artık yok denecek kadar azaldı. Yine sınır güvenlik sistemlerinin bu kadar yüksek olması, narkotik ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede de ciddi katkı sağladı. Yine en büyük yakalamalar bölgemizde olmakla beraber devletimizin, kamu birimlerimizin bu anlamda elini oldukça güçlendirmiş oldu." İfadelerini kullandı.
Öte yandan, Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde bu yıl içerisinde 96 bin 785 düzensiz göçmenin ülkeye yasadışı yollardan girişinin engellendiği, toplamda 42 bin 738 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bunlardan 39 bin 576'sının sınır dışı edildiği belirtildi.