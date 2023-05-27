Bakan Kirişci, Kahramanmaraş’taki deprem konutlarının örnek dairesini gezdi

Burada konuşan Kirişçi, depremlerin ardından 111 gün geçtiğini ve deprem konutlarının hızla yapımının sürdüğünü söyledi.

Yapımı tamamlanan örnek daireyi gezdiklerini anlatan Kirişci, şunları söyledi:

"Kısa sürede geri kalanlarının da bu şekilde tamamlanacağını biliyoruz. İnşaatın yapım süresi 300 gün olarak belirlenmiş durumda. Allah'ın izniyle 2023 bitmeden vatandaşlarımızın bu konutlara yerleştirilmesi anlamına geliyor. İnşaat sektöründe geldiğimiz noktayı gösteriyor. Türkiye'nin iş yapma kabiliyetini, organizasyon kabiliyetini bu süreçlerin ne kadar hızlandırabileceğini açık seçik ortaya koyuyor."

Konutları incelemeden önce konteyner kent alanında inceleme yaptıklarını aktaran Kirişci, iki tarafta da hizmetlerin devam ettiğini belirtti.