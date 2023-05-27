Başkan Erdoğan: Herkes yarın sandığa gitmeli

Başkan Erdoğan, Beykoz'da düzenlenen mitingde vatandaşa seslendi. Erdoğan, "Yarın sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Resmi rakamı aldık. Yolları bir tarafa, alanda ne kadar var. 70 bin şu anda katılım var. Burada 70 bin kişi olduğuna göre bu akşam durmak yok. Ne yapacağız büyün akraba, dost, eş, herkesi arıyor muyuz? Herkesi yarın sandıklara gitmeye muhakkak rehavete kapılmadan teşvik ediyor muyuz? Yarın akşam ben Beykoz'dan müjde bekliyorum. Bugün Beykoz, bir başka muhteşem. Güzel Beykoz'un güzel insanlarıyla beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

YARIM BIRAKTIĞIMIZ İŞİ YARIN ARADAKİ FARKI DAHA DA AÇARAK TAMAMLIYOR MUYUZ?



Erdoğan, "Bu meydanda sadece kem gözleri kıskandıran büyük bir sevdayı değil aynı zamanda günden güne büyüyen tarihi bir zaferin işaretini görüyorum. Bu meydanda büyük ve güçlü Türkiye idealine gönül vermiş, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla, 10 binlerce nefer görüyorum. Özgür iradesine zincir vurdurmayan, istiklale aşık demokrasi kahramanlarını görüyorum. Bu meydanda, 28 Mayıs akşamı sandıktan dalga dalga yükselecek gür sedanın müjdesini görüyorum. Bu meydanda 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediğimiz tarihi mitingin Beykoz'daki yansımasını görüyorum. Bu coşkuyla kaybetmeyeceğiz değil mi? Tıpkı bugün bu meydana koştuğumuz gibi yarın da sandıklara koşuyor muyuz? Sabahın erken saatlerinden itibaren oylarımızı kullanıyor muyuz? Bir önceki seçimde sandığa giden hiçbir kardeşimiz fire vermeyecek, buna var mıyız? Ne sebeple olursa olsun, gidemeyen varsa, onları da teşvik edeceğiz. Durmak yok. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi inşallah yarın aradaki farkı daha da açarak, ezici bir çoğunlukla tamamlıyor muyuz? Kaybedeceklerini gördükçe milleti kutuplaştırmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Kandil'deki ve Pensilvanya'daki alçaklarla yol yürümenin hıncını, milletten çıkarmak isteyenlerin provokasyonlarına prim vermeyeceğiz. Şu ana kadar hep olduğu gibi soğukkanlılıkla hareket edeceğiz. Bunu başardığımızda, sadece Cumhur İttifakı olarak değil, 85 milyon olarak hepimiz adımızı tarihe yazdıracağız" diye konuştu.

İRADESİNİ MEŞRU YOLLARLA GÖSTEREN TÜM SEÇMENLER KAZANACAK



Erdoğan, "Allah'ın izniyle yarın akşam öyle bir kazanacağız ki, bir avuç kifayetsiz muhteris dışında birliğimize ve dirliğimize uzanan kirli eller dışında ülkemiz üzerine hesap yapanlar dışında kimse kaybetmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki milli iradeye parmak sallayan hadsizler dışında Kandil'den Türk siyasetini dizayn etmeye çalışanlar dışında Pensilvanya'dan ülkemizi karıştırmaya uğraşanlar dışında hiç kimse üzülmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye kazanacak. Tüm renkleriyle milletimiz kazanacak. Uğruna nice bedel ödediğimiz demokrasimiz kazanacak. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin, iradesini meşru yollarla gösteren tüm seçmenler kazanacak. İster 14 'ünde CHP'ye oy versin, ister DEVA, ister HDP, ister İYİ Parti hangisi olursa olsun oraya oy verenler dahi inşallah yarın Cumhur İttifakı'na oyunu verecektir, ben buna inanıyorum. Onları da davet edeceğiz, onlar da bu milletin evlatları. İnşallah birlikte yol yürüyeceğiz" dedi.

O TORBALARDAN DA CUMHUR İTTİFAKI ÇIKACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında her gece ellerini semaya açan mazlum ve mahzun gönüller kazanacak. Şu ana kadar 2 milyon yurt dışındaki vatandaşımız oy kullandı. PKK, ne yapıyor, onlara saldırıyor. Ama onlar oylarını kullandılar. Oylar Ankara'ya geldi. Onlar da açılacak. İnşallah o torbalardan da gümbür gümbür Cumhur İttifakı çıkacak" ifadelerini kullandı.

Bu sahtekarlar kadınlar kaybedecek diyor, kadınlar niye kaybedecek. 21 senedir bu ülkenin kadınları hiç kaybetti, hep kazandı Bay Kemal. Nur Serter İkna odalarında kızların başını açmaya çalıştı. Şimdi nerede Nur Serter yok. Bu sahtekarlığı bu cambazlığı bırak. Ne olduğunuzu biliyoruz. Biz kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye'yi kurduk. Benim kızım kızlarım İmam Hatip okulunun kapısından çevrildiler. Ben kızımı bir arkadaşım müdür olduğu okula göndermek zorunda kaldım.

"BEYKOZ'DAN REKOR BEKLİYORUM"

Beykoz'dan bu sefer rekor bekliyorum. Rekora hazır mıyız, sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Beykoz 28 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 28 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Bunun için son ana kadar çalışıyor muyuz. Beykoz maşallah yarına hazır.

Bay bay Kemal sen hukuk nedir bilmiyorsun. Senin parlamentoda sayın ne? 40 milletvekilini yüzde 1 oyu olanlara verdin. Biz Cumhur İttifakı olarak 323'le parlamentodayız. Senin yasal düzenleme yapma gücün var mı, yok. Kime geleceksin Cumhur İttifakı'na. Cumhur İttifakı sana ne diyecek hadi oradan! Önce sen parlamento hukukunu öğren.

İstanbul'la birlikte 81 ilimizin tamamına mührümüzü vurduk. Yavuz Sultan Köprüsü'nü kim yaptı? Bir de bunlara sorun ya Bay bay Kemal siz ne yaptınız? 4 yıldır bu Ekrem İstanbul'da belediye başkanı. Ne yaptı? CHP demek ne demektir çöp, çamur, çukur. Kemal efendi nerede Bodrum'da, nerde Van'da Seçim mitinginde. Sana ne Van'dan.

Kardeşlerim bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Biz talimatı Allah'tan ve milletten alıyoruz. Aramızdaki fark bu. Cudi'de bu teröristleri inlerinde öldürdük mü, Gabar'da, Tendürek'te öldürdük.

Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizi Selo'nun talimatıyla öldürdüler mi? Ne diyor bay bay Kemal, Selo'nun çıkmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz diyor.

Herkesin hayatına dokunan nice işler yaptık. Bay bay Kemal sen bizim bayrak sevgimizle aşık atamazsın. Bay bay Kemal Kandil'den aldığı talimatla konuşuyor. Sen bayraksızlarla yürüyorsun. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Bay bay Kemal çıkmış şimdi milliyetçi olmuş. Öyle masa yumruklamakla milliyetçi olunmaz. Kandil'le Pensilvanya'yla kol kola girenlerden milliyetçi olmaz. Meydan meydan dolaşıp eli kanlı katillere özgürlük isteyenden de milliyetçi olmaz. Londra'dan 300 milyar dolar alacakmış. İnandınız mı? Sana delikli kuruş vermezler, delikli kuruş. Milliyetçilik eserle olur. Şu büyük şehirlerde ne yaptonız? İstanbul'da ne yaptınız, rezalet. Ankara'da ne yaptınız, İzmir'de, rezalet.

Milliyetçilik al yıldızlı bayrağa uzanan kirli elleri kırmakla olur. Milliyetçilik kendi kararlarını kendisi almakla olur. Biz Cumhur İttifakı olarak işte bunu yaptık, başardık. Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefine leke sürdürmedik. Ne hak yedik, ne emperyalist güçlerin hakkımızı yemesine izin verdik. Milletimizin huzuruna yeni bir teklifle çıkıyoruz. Bunun adı ne, Türkiye Yüzyılı.