Başkan Erdoğan’ın tedavi ettirdiği Gökhan: “Gökhan Baran’ın hayatında iz bırakan biri varsa o Erdoğan’dır”





'CUMHURBAŞKANIMIZI NİYESİZ SEVİYORUM'

Gökhan Baran katıldığı bir programda Erdoğan ile tanışmasını ve kendisi için yaptıklarını anlattı. Baran, "Vücudumun yüzde 70'ine yakını yandı. 45 gün koma sürecinden sonra hayata bir şekilde tutundum. Maddi durumlarımızdan dolayı da bu tedaviyi yaptıramıyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ile yolumuz tam burada kesişti. 'Evlat neyin var' dedi. Sayın başbakanım beni tedavi ettirin dedim. 'Kafanı yorma her şeyi halledeceğiz' dedi. Ben o şekilde eve koştum. Anneme, 'Anne başbakan beni tedavi ettirecekmiş' dedim. Çocuk olduğum için pek bir şey yapmadılar. Hayır, söz verdi dedim. Yapacağım evlat dedi. Koca başbakan seni mi hatırlayacak dedi.