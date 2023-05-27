Başkan Erdoğan’ın tedavi ettirdiği Gökhan: “Gökhan Baran’ın hayatında iz bırakan biri varsa o Erdoğan’dır”

Konya'da yaşayan Gökhan Baran, 2002 yılında arkadaşlarıyla oynarken girdiği elektrik trafosunda 40 bin voltluk akıma kapıldı. Vücudunun yüzde 70'lik bölümü yanan günlerce komada kaldı. Tedavi olmakta güçlük çeken Gökhan'ın hayatını 2004 yılında Konya'ya gelen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan değiştirdi. Erdoğan çifti Gökhan Baran'la yakından ilgilenip, tedavisini yaptıracaklarını sözünü verdi. Erdoğan'ın talimatı ile tedavi altına alınan Gökhan Baran bugüne kadar 55 ameliyat geçirdi. Bugün KOSKİ Genel Müdürlüğü personeli olan Gökhan Baran, evli ve 2 kız çocuğu babası. Gökhan Baran, depremde görevli olarak Hatay'a da giderek oradaki depremzedelerin yardımına da koştu.
'CUMHURBAŞKANIMIZI NİYESİZ SEVİYORUM'
Gökhan Baran katıldığı bir programda Erdoğan ile tanışmasını ve kendisi için yaptıklarını anlattı. Baran, "Vücudumun yüzde 70'ine yakını yandı. 45 gün koma sürecinden sonra hayata bir şekilde tutundum. Maddi durumlarımızdan dolayı da bu tedaviyi yaptıramıyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ile yolumuz tam burada kesişti. 'Evlat neyin var' dedi. Sayın başbakanım beni tedavi ettirin dedim. 'Kafanı yorma her şeyi halledeceğiz' dedi. Ben o şekilde eve koştum. Anneme, 'Anne başbakan beni tedavi ettirecekmiş' dedim. Çocuk olduğum için pek bir şey yapmadılar. Hayır, söz verdi dedim. Yapacağım evlat dedi. Koca başbakan seni mi hatırlayacak dedi.
Yarım saat geçmedi evimizin kapısı çaldı. Danışmanları, 'Sayın başbakanımızın talimatları ile geliyoruz, çocuğunuzun tedavilerine başlayacağız' dedi. Gece saat 02.00'de hemşire gelip kapıyı çaldı. Gökhan, 'Başbakan nizamiyeden girmiş geliyor' dedi. Bir baktım sayın başbakanımız geldi. 'Evlat nasılsın' dedi. Şimdi daha iyiyim başbakanım dedim. Bana sen Cumhurbaşkanını neden bu kadar çok seviyorsun diyorlar. Ben Sayın Cumhurbaşkanını herhalde niyesiz seviyorum. Bugün Gökhan Baran'ın hayatında iz bırakan biri varsa o Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sonradan öğrendiğim kadarıyla tedavimi devletin kaynağından değil de kendi imkanlarıyla yaptırmışlar. O Gökhan bugün çalışıyor ve 2 tane kız çocuğu var" dedi.