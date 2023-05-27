İstanbul Üsküdar'da Asude Çayevi'nin sahibi Murat Arhadanlı tarafından, çay içen çarşaflı kadınlara, "Buradan kalkın hadi" denilerek sözlü saldırıda bulunulmuş, kadınlar bu duruma tepki gösterip o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına almıştı. Olaya vatandaşlar da büyük tepki gösterirken Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı Murat Ardahanlı, "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek ve tahrik" suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.Üsküdar Belediyesi de çayevinin çalışma izinlerini iptal etti. Dün gece saatlerinde ise bir kadın, sözlü saldırının yaşandığı çayevinin önüne konan tahta barikata yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç'un "Bizi yok sayacaksınız, biz daha çok var olacağız" sözünü yazarak tepkisini gösterdi. Bazı vatandaşlar da çayevinin önüne çöpler bırakarak tepkisini farklı bir şekilde gösterdi.