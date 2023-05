Büyük Türkiye zaferi için hep birlikte sandığa

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam ATV, A Haber, A News, A Para ve A Haber Radyo'dan gerçekleştirilen "Başkan Erdoğan'la Gündem Özel" ortak yayınında Banu El ve Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:(Seçim için) Hamdolsun bir rehavetin olmadığı tam aksine şu anda tabanın bu işe asıldığını görüyorum. Seçime çok kararlı olduklarını görüyorum. Ve ikinci turla ilgili olarak da gerek hanımların gerek bugün Esenler Meydan Mitingi'ndeki yaklaşık bir yüz elli bine yakın insan yollardakiyle beraber bu tabii bir şeyi gösteriyor. Biz hazırız. Ve bu işi kesinlikle bırakmayacağız. Bunu gördüm.(CHP liderinin HDP'ye verdiği sözler) Kılıçdaroğlu'nun başından beri ilkesiz siyaset yaptığının bir yerde resmidir. Siyaseti hizmet yarışına değil, adeta kusura bakmayın at pazarlığına çevirdiler.Milletim, millete karşı oynadıkları oyunları, yaptıkları pazarlıkları görüyor ve sandıkta da bunlara gereken cevabı muhakkak verecek. Kılıçdaroğlu birbirine bu kadar benzemez bir şüreka ile işin içinden nasıl çıkacak, doğrusu merak ediyorum. Çıkılmaz. Kaldı ki burada çok enteresan bir şey var. PKK uzantısı Yeşil Sol Parti'nin bir milletvekili Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle bir mutabakat yaptığını açıkladı. O mutabakatta neler olduğunu, HDP'lilerin açıklamalarından anlıyoruz. 'Sen bunlarla ne mutabakatına vardın Kılıçdaroğlu, bunu açıkla?' diye sorarlar.(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Milletim, bu yapay milliyetçilikle ilgili teröre yaklaşım noktasında veya onlarla işbirliği noktasında öyle zannediyorum ki kararını verdi. Çünkü bu adamların söylediklerine inanılmıyor. Bunlar yalanı böyle kabak çekirdeği gibi yiyorlar. Ve çok rahat yalan söylüyorlar. Çünkü bay bay Kemal bir defa yalanın piri. Yalancının piri. Eğer yalanın dersini almak istiyorsan bay bay Kemal'e git.Kabine konusuna gelince, inşallah cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz şüphesiz ki olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu sahiplenmiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonumuza ayak uyduracak aşkına koşup yorulmayacak isimler olacak. Bu isimlerle beraber de inşallah bu yeni dönemi güçlü bir şekilde geleceğe motive edeceğiz.(Anayasanın ilk 4 maddesine ilişkin muhalefetin açıklamaları) Belli ki CHP Genel Başkanı'nın kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlığın bir parçası da Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesidir. Kimse endişe etmesin. Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, cumhurun ve cumhuriyetin teminatıdır. Buralarda herhangi bir spekülasyona nasıl 21 yıldır biz fırsat vermediysek bundan sonra da böyle bir yaklaşıma asla fırsat vermeyiz.(Seçime saatler kala vermek istediği mesajın sorulması üzerine) Özellikle bu seçim için çok önemsiyorum bizim başlığımız şu olsun dedik: Nedir o? Büyük Türkiye zaferi için hep beraber sandığa. Bu bizim için çok önemli. Yani milletçe bu işi hafife almamak gerekiyor. Burada bizim büyük Türkiye zaferine bir yürüyüşümüz var. Onun için de hep beraber sandığa diyelim ve hiç hafife almadan. Çünkü bir oyun çok çok kıymetli olduğunu bilmemiz lazım. 'Aman canım ya bu defa gitmesem de olur' demeyelim. Hatta geçen defa gitmeyenleri de getirelim. Onları da bir araştıralım, akrabadan kimler gelmedi veya komşulardan kimler gitmedi? Ya buna da dikkat edelim. Özellikle Cumhur İttifakı'nı destekleyen bütün vatandaşlarıma sesleniyorum: Sensiz olmaz. 28 Mayıs'ta hep beraber sandıklara gidelim. Türkiye Yüzyılı'nda, ülkemizin bu şahlanış döneminde gelin her birimizin harcı olsun.(SABAH Gazetesi muhabirlerinin Almanya'da gözaltına alınması) Batı medyası tüm ilgi alakasını bize kanalize etmiş durumda. Kendi ülkelerindeki seçimlerden çok, Türkiye'deki seçime ilgi duyuyorlar. Ama sürekli yalan haberlere imza atıyorlar. Basın ahlakı hak getire. Böyle bir şey yok. Konu Türkiye aleyhine yayın olunca, basın etik ilkeleri ihlal edilebiliyormuş onu da bu vesileyle anladık. Tabii yapılanların farkındayız. Hangi odaklara hizmet ettiklerinin bilincindeyiz. Bunlar oralardaki FETÖ uzantılarıyla müşterek olarak attıkları adımlar. Bu ikircikli tavrı çok önceden beri biliyor ve bu tarz yayın yapanlara zaten itibar etmiyoruz.Alman güvenlik güçlerinin firari bir FETÖ'cünün şikayeti üzerine Türk gazetecileri gözaltına almasını kabul edilemez buluyoruz. Yapılanlar çok açık şekilde basın özgürlüğünün bir defa ihlalidir. Her fırsatta Türkiye'yi basın özgürlüğü konusunda eleştirenlerin düştükleri durum kendileri adına utanç verici bir durum. Bunlar bundan sonra bizi ziyarete geldiklerinde veya bizimle bir araya geldiklerinde, nasıl bize basın özgürlüğüyle ilgili herhangi bir sorumluluk yüklemeye yanaşacaklar. Onlara gereken hesabı orada sorarız.('Yeni petrol müjdeleri var mı?' sorusu üzerine) Yakın. Berat (Albayrak) Bey'in döneminde sondaj gemilerinden alım yaptık. Sondaj gemileriyle kendi kendimize yeter hale geldik. Bunları elde edince daha rahat hareket eder hale geldik. Bu sondajlarla doğalgazı bulduk. Batı Karadeniz'deki aramalarımızı Orta ve Doğu Karadeniz'e de böylece kaydırmış olduk. Özellikle Ordu ve Kastamonu açıklarında yoğun sondajlarımız var. Ordu tamam. Petrol keşfi konusunda Gabar'da şehit Esma Çevik sahamızın keşfiyle arama ve sondaj çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu sahaya yakın bir bölgede Türkiye tarihinin en büyük keşfini yaptık. Bu sahamıza da şehit öğretmen Aybüke Yalçın adını verdik. Bugün petrol aradığımız dağlarda, zamanında teröristler kol geziyordu.SABAH Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Banu El'in sorularını yanıtlayan Erdoğan, muhalefet için "Seçimi almamız halinde hesapları da yerle yeksan olacak. Bunlar paramparça, duman olacaklar. Bir kısmı emekliye ayrılacak" dedi.PKK ile Kürt kardeşlerimizi kesin- kesinlikle ayrı tutuyoruz. Kürt kardeşle-likle kardeşlerimizi bir tarafta, PKK diğer tarafta-rimizi taraftadır. Kürt kardeşlerimiz 85 milyonluk dır. büyük Türkiye ailesinin önemli bir parçasıdır. Onları biz onlarla haşre-haşredemeyiz. Onların dillerinden, kimlik-demeyiz. kimliklerinden dolayı yaşadıkları sorunları lerinden çözüme kavuşturan biz olduk. Bun-Bundan sonra da Kürt kardeşlerimizle yol dan yürümeye devam edeceğiz.