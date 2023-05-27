CHP liderinin SMS’li seçim vaadine yanıt: SMS’le dolandırmaya çalışanlara inanmayın

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimi öncesinde seçmenin desteğini kazanmak için her yolu deniyor. Televizyon ekranlarından ve sosyal medya hesaplarından hemen her gün bir vaatte bulunan Kılıçdaroğlu, son çare olarak vatandaşların cep telefonlarına mesaj bile atmaya başladı. Önceki gün vatandaşların cep telefonlarına gelen kısa mesajda Kılıçdaroğlu'nun kredi kartlarının faizini sileceğine ilişkin vaadi yer aldı. Mesajda, "İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek" denildi. Ancak birçok vatandaş cep telefonlarına izinsiz olarak gönderilen bu mesaja tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği SMS'in hukuka aykırı olduğu ifade edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise SMS mesajının ardından, Kılıçdaroğlu'nun SMS'li mesajına gönderme yaparak, "Sizleri telefonla arayarak veya SMS atarak kendilerini cumhurbaşkanı adayı, siyasetçi, parti genel başkanı olarak tanıtıp, hesabınıza karşılıksız para yatıracağını, kredi kartı borçlarınızı sileceğini söyleyerek sizi dolandırmaya çalışan şahıslara inanmayınız" dedi.