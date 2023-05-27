CHP’li başkan partisine oy vermeyen depremzedelerin çadırlarını kaldırıyor

Hatay'ın Samandağ İlçesinin CHP'li Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, özel mülkiyete kurdukları çadırlarda kalan depremzedelerin kendisine muhalif olduğu gerekçesiyle çadırlarını kaldırılmaları için vatandaşlara baskı yaptığı ortaya çıktı.
30 ailenin çadırda kaldığını dile getiren inşaat mühendisi Habip Yapar, "Mülk sahiplerinin izniyle arsalarına çadır kurduk. Zabıta her gün gelip çadırları kaldırın diyerek baskı yapıyor. CHP'li başkan bize çadırda bile yaşama hakkı tanımazken, hükümetimiz bizler için kalıcı konut yapıyor" dedi.
DİĞER ÇADIRLARI DA KALDIR
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gören Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde oturan bir grup vatandaş arsa sahiplerinin izniyle çadır kurarak yaşamlarını sürdürmeye başladı. İddiaya göre CHP'li başkan Refik Eryılmaz, kendisine muhalif olan ve oy vermeyen kişilerin çadırlarını "Salgın ve virüs var" bahanesiyle kaldırmaları için zabıtaya talimat verdi. Zabıta depremzedelere Salı gününe kadar müsaade verdi. Belediyenin diğer çadırlarda kalan depremzedelere bu tür yaptırımda bulunmaması 30 ailenin büyük tepkisine neden oldu.
BİR BARDAK SU BİLE VERMEDİ
CHP'li başkan Refik Eryılmaz'a muhalif oldukları için baskı gördüklerini dile getiren inşaat mühendisi Habip Yapar, "Biz belediyenin arsasına çadırlarımızı kurmadık. Kendisi de bunu biliyor ama virüsü, salgını bahane ederek çadırlarımızı kaldırmaya çalışıyor. O zaman bizim yanımızda bulunan diğer çadırları da kaldır.