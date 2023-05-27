CHP’li başkan partisine oy vermeyen depremzedelerin çadırlarını kaldırıyor

DİĞER ÇADIRLARI DA KALDIR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gören Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde oturan bir grup vatandaş arsa sahiplerinin izniyle çadır kurarak yaşamlarını sürdürmeye başladı. İddiaya göre CHP'li başkan Refik Eryılmaz, kendisine muhalif olan ve oy vermeyen kişilerin çadırlarını "Salgın ve virüs var" bahanesiyle kaldırmaları için zabıtaya talimat verdi. Zabıta depremzedelere Salı gününe kadar müsaade verdi. Belediyenin diğer çadırlarda kalan depremzedelere bu tür yaptırımda bulunmaması 30 ailenin büyük tepkisine neden oldu.