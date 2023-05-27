Haberler Gündem Haberleri Defne Hastanesinde 5 günde bin 665 vatandaşa sağlık hizmeti verildi
Giriş Tarihi: 27.5.2023 12:04 Son Güncelleme: 27.5.2023 12:10

Defne Hastanesinde 5 günde bin 665 vatandaşa sağlık hizmeti verildi

60 günde yapımı tamamlanan ve açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Defne Devlet Hastanesi 5 günde bin 665 vatandaşa hizmet sundu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Defne Hastanesinde 5 günde bin 665 vatandaşa sağlık hizmeti verildi

Hatay'da 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde vatandaşa sağlık hizmeti kesintisiz sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Defne'de hastane yoktu. İlk hastanesine 60 günden erken bir sürede kavuştu. Defne Devlet Hastanemizin 5. gününde bin 665 vatandaşımıza sağlık hizmeti verildi. Defne halkı için verebileceğimiz hizmetlerin en iyisini vermek için gayretle çalışmaya devam ediyoruz" paylaşımında bulundu.

TEMELİNİ ERDOĞAN ATTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 24 Mart'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, 21 Mayıs'tan bu yana sağlık hizmetini eksiksiz sürdürüyor.

Modern tıbba uygun cihazlarla donatılan hastane, vatandaşlarla birlikte hekimlerden de tam not aldı. İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, hastane kadrosunun hasta sağlığı için canla başla çalıştığını kaydetti.

Kardiyoloji Uzmanı Barış Kavvasoğlu kendisinin de Hataylı olduğunu, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptığını ifade ederek, "Asrın felaketinden sonra da tayin istemeyip hemşehrilerine sağlık hizmeti vermek için burada kaldım. Çalıştığım hastane zarar gördü. Sağlık Bakanlığının UMKE ekipleri tarafından çadır hastane kuruldu. Bizler de orada görev yapmaya çalıştık. Buradaki şartlarımız çok iyi" dedi.

BİZ BİLE İNANMAMIŞTIK

Sağlık hizmetini eksiksiz alan Defne halkı da "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Verdiği sözlerin hepsini yerine getirdi. Biz bile hastaneye yapılacağına inanmıyorduk. Ama gece-gündüz çalıştılar ve hastaneyi bize sundular. Daha önce ilçemizde hastanemiz yoktu. Bizler için çok büyük kolaylık oldu" dediler.

BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından "Defne'de hastane yoktu. İlk hastanesine 60 günden erken bir sürede kavuştu. Defne Devlet Hastanemizin 5. gününde bin 665 vatandaşımıza sağlık hizmeti verildi.

Defne halkı için verebileceğimiz hizmetlerin en iyisini vermek için gayretle çalışmaya devam ediyoruz" paylaşımında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Defne Hastanesinde 5 günde bin 665 vatandaşa sağlık hizmeti verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA