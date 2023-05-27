Defne Hastanesinde 5 günde bin 665 vatandaşa sağlık hizmeti verildi

Hatay'da 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde vatandaşa sağlık hizmeti kesintisiz sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Defne'de hastane yoktu. İlk hastanesine 60 günden erken bir sürede kavuştu. Defne Devlet Hastanemizin 5. gününde bin 665 vatandaşımıza sağlık hizmeti verildi. Defne halkı için verebileceğimiz hizmetlerin en iyisini vermek için gayretle çalışmaya devam ediyoruz" paylaşımında bulundu.
TEMELİNİ ERDOĞAN ATTI
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 24 Mart'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, 21 Mayıs'tan bu yana sağlık hizmetini eksiksiz sürdürüyor.
Kardiyoloji Uzmanı Barış Kavvasoğlu kendisinin de Hataylı olduğunu, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptığını ifade ederek, "Asrın felaketinden sonra da tayin istemeyip hemşehrilerine sağlık hizmeti vermek için burada kaldım. Çalıştığım hastane zarar gördü. Sağlık Bakanlığının UMKE ekipleri tarafından çadır hastane kuruldu. Bizler de orada görev yapmaya çalıştık. Buradaki şartlarımız çok iyi" dedi.
BİZ BİLE İNANMAMIŞTIK
Sağlık hizmetini eksiksiz alan Defne halkı da "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Verdiği sözlerin hepsini yerine getirdi. Biz bile hastaneye yapılacağına inanmıyorduk. Ama gece-gündüz çalıştılar ve hastaneyi bize sundular. Daha önce ilçemizde hastanemiz yoktu. Bizler için çok büyük kolaylık oldu" dediler.
BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM
Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından "Defne'de hastane yoktu. İlk hastanesine 60 günden erken bir sürede kavuştu. Defne Devlet Hastanemizin 5. gününde bin 665 vatandaşımıza sağlık hizmeti verildi.