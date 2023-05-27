Defne Hastanesinde 5 günde bin 665 vatandaşa sağlık hizmeti verildi

BİZ BİLE İNANMAMIŞTIK

Sağlık hizmetini eksiksiz alan Defne halkı da "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Verdiği sözlerin hepsini yerine getirdi. Biz bile hastaneye yapılacağına inanmıyorduk. Ama gece-gündüz çalıştılar ve hastaneyi bize sundular. Daha önce ilçemizde hastanemiz yoktu. Bizler için çok büyük kolaylık oldu" dediler.