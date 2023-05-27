Diyarbakır’da Fetih Yürüyüşü gerçekleştirildi

Vali Su, şöyle konuştu: "Diyarbakır'ımız bir sahabeler kenti, 1384 yıl önce bugün Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında İyaz Bin Ganem komutasında İslam Ordusu yaklaşık 8 bin kişilik ordu, bunun bin kişisi sahabe geliyor Diyarbakır'ımızı fethetmek için. Bugün sabah namazını kıldığımız Fetih Cami'nin olduğu yerde karargahı kuruyorlar.