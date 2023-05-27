Kılıçdaroğlu'ndan akıl almaz sözler! "Erdoğan'a oy vererek günaha girmeyin, ahlaklı erdemli olun"

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sandık başına gittiği Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde HDP'nin desteğine rağmen hüsrana uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimine bir gün kala yandaş FOX Tv'de canlı yayına çıktı. Bugüne kadar 13 kez seçim kaybeden Kılıçdaroğlu bir seçim daha kaybetmemek için çareyi sert söylemlere başvurmakta buldu.

ERDĞAN'A OY VERİP GÜNAHA GİRMEYİN

Katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren 27 milyon 133 bin 849 kişiye 'ahlaklı olun, erdemli olun' diyen Kılıçdaroğlu; "Erdoğan'a oy vererek günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Girmemeli de zaten. Ahlaklı olmalı, erdemli olmalı herkes. Devletini düşünüyorsa, evlatlarını düşünüyorsa, geleceğini düşünüyorsa gidip yeniden düşünmeli ve oyunu ona göre kullanmalı" ifadelerini kullandı.

BANA OY VERMEYECEKSENİZ SANDIĞA GİTMEYİN

Programda MHP'li seçmenlere de seslenen Kemal Kılıçdaroğlu; "MHP yani ülkücü yani kendisini milliyetçi olarak tanımlayan kardeşlerime sesleniyorum. Eğer bu suça ortak olmak istemiyorsan bana da oy vermek istemiyorsan sandığa gitme o zaman. Bu suça ortak olma. Anayasanın ilk dört maddesini değiştireceğiz' diyen partiye oy verme kardeşim. Verirsen kusura bakma ama sen milliyetçi falan değilsin. Milliyetçilikle senin de bir ilgin yok. Türk Bayrağı yerine Türkiye Bayrağı olur diyorsan kardeşim kusura bakma senin de milliyetçilikle bir ilgin yok" dedi.

KAYBETTİKÇE HIRÇINLAŞIYOR

14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 ile sandıktan yine birinci çıkarken, yedili masanın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,88'de kaldı. Başkan Erdoğan 27 milyon 133 bin 849 oy alırken Kılıçdaroğlu ise 24 milyon 595 bin 178 oyda kaldı. Erdoğan'ın 2 milyon 600 bin fark attığı Kılıçdaroğlu, aldığı malubiyetlere 28 Mayıs'ta bir yenisinin daha eklenmemesi için sert söylemlerle başvuruyor. Giderek hırçınlaşan Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine ise sosyal medyada tepki yağıyor.

"SEN KİMSİN Kİ BİZE MÜSLÜMANLIĞI ÖĞRETECEKSİN"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında sarf ettiği skandal sözlere sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi. Davut isimli kullanıcı; "Sana söz bay bay Kemal, yarın erkenden giderek oyumu Reise vereceğim. Bu arada sen kimsin ki bana Müslümanlığı öğreteceksin. Sana hala inanan kitlenle bizi karıştırdın galiba. Güle güle bay bay Kemal" derken, Hasan Suiçer adlı kullanıcı ise "Şanzımanı dağıttı iyice" yorumunda bulundu. Ali Göregen adlı sosyal medya kullanıcısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine "Jantta gidiyor haberi yok" derken Oğuz Karci ise; "Seçim sonuçları açıklanmaya başladığı andan itibaren, bunun yanında bir ambulans ve üç sağlıkçı hazır bulunmalıdır. Bunun iyice şirazesi kaydı. Aklına sahip olamayabilir" yorumunda bulundu.