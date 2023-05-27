Kılıçdaroğlu’nun terör güzellemesi hafızalarda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi öncesinde milliyetçi seçmeni etkilemek için söylem değiştirse de, terör örgütlerine karşı kayıtsız kalışını gösteren açıklamaları ve teröristlere yaptığı güzellemeler hafızalardaki yerini koruyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi seçmeni yaralayan açıklamalarından bazıları:Türkiye'nin sınırlarını tehdit eden PKK'nın Suriye kolu olan terör örgütü YPG ile ilgili olarak Kemal Kılıçdaroğlu 20 Ekim 2014'te yaptığı açıklamada, "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" demişti. Kılıçdaroğlu, 4 Mart 2019'da ise "YPG bize mi saldıracak" sözleriyle büyük bir skandala imza atmıştı.Kılıçdaroğlu, hendek eylemlerini gerçekleştiren teröristlerden "Barikatları kuran arkadaşlar" diye bahsetmişti.Kılıçdaroğlu 27 Mayıs 2022'deki bir çalıştayda ise, "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanmıştı. SABAH