Kılıçdaroğlu’nun hukuksuzluğuna suç duyurusu: Kılıçdaroğlu’nun mesajı hukuka aykırı

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlara, kredi kartları borçlarını çözeceğini söylediği bir kısa mesaj gönderdi. Söz konusu mesaj tepkilere neden olurken, İsmail Yurdseven avukatı Fatih Çalka aracılığıyla Kılıçdaroğlu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
'PROPAGANDA İÇERİKLİ MESAJ HUKUKA AYKIRI'
Suç duyurusu dilekçesinde, Yurdseven'in cep telefonu numarasının dahi, kimlerden veya hangi kuruluşlardan alındığının da belirtebilir olmadığı, CHP üyeliği bulunmamasına rağmen cep telefonu numarası bilinmesi ve SMS yoluyla yazılı bir şekilde propaganda içerikli mesaj gönderilmesinin hukuka aykırılık teşkil ettiği kaydedildi.
'KREDİ KARTININ BORCUNA DAİR TESPİTLER YAPILMIŞ'
Avukat Çalka dilekçesinde, Yurdseven'in cep telefonu numarasının yanı sıra banka hesap bilgilerinin de ele geçirilmiş olmasının olağan olduğunu ifade ederken, gönderilen mesajda bireysel kredi kartının borcuna dair tespitler dahi yapıldığını belirtti. Dilekçede, müvekkilinin herhang, bir onayı olmadan cep telefonu numarasının Kılıçdaroğlu tarafından ele geçirilmiş ve siyasi propaganda yasağı çerçevesinde kendisine SMS yoluyla mesaj atıldığını kaydetti.
'NUMARALARA NASIL ULAŞTIĞI ARAŞTIRILSIN'
Dilekçede Kılıçdaroğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği seçim usullerine ve propaganda yasağına aykırılıktan gerçekli soruşturmanın başlatılarak, cep telefonu numarasına nasıl ve hangi yollardan ulaşıldığına dair araştırma yapılması talep edildi.