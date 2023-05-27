Kılıçdaroğlu’nun hukuksuzluğuna suç duyurusu: Kılıçdaroğlu’nun mesajı hukuka aykırı

'KREDİ KARTININ BORCUNA DAİR TESPİTLER YAPILMIŞ'

Avukat Çalka dilekçesinde, Yurdseven'in cep telefonu numarasının yanı sıra banka hesap bilgilerinin de ele geçirilmiş olmasının olağan olduğunu ifade ederken, gönderilen mesajda bireysel kredi kartının borcuna dair tespitler dahi yapıldığını belirtti. Dilekçede, müvekkilinin herhang, bir onayı olmadan cep telefonu numarasının Kılıçdaroğlu tarafından ele geçirilmiş ve siyasi propaganda yasağı çerçevesinde kendisine SMS yoluyla mesaj atıldığını kaydetti.

'NUMARALARA NASIL ULAŞTIĞI ARAŞTIRILSIN'

Dilekçede Kılıçdaroğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği seçim usullerine ve propaganda yasağına aykırılıktan gerçekli soruşturmanın başlatılarak, cep telefonu numarasına nasıl ve hangi yollardan ulaşıldığına dair araştırma yapılması talep edildi.

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