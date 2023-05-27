Milletimiz ‘istikrar sürsün, Türkiye büyüsün’ diyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul Esenler'deki mitinginde 150 bin kişi karşıladı. Coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, şöyle konuştu:Milletimiz 323 milletvekilini Cumhur İttifakı'na vererek, hangi irade tarafından yönetilmek istediğini beyan etti. Milletimiz, 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün' dedi, tercihini bizden yana zaten kullandı.Önümüzde ikinci tur var. Sandıklara giderek yarım kalan işimizi çok daha güçlü bir şekilde tamamlayacağız. Yasama ile yürütmenin daha iyi işbirliği içinde çalışmasını sağlayacak şekilde oylarımızı kullanacağız. Burada bir çift başlılık oluşmasına izin verebilir miyiz? Biz koalisyonların acısını geçmişte çok çektik. Bu acıları artık çekemeyiz. Devlet organları arasındaki çekişmelerin bedelini çok ağır ödedik. Ecevit'in önüne Anayasa kitapçığını fırlatanların nobran tavrı milletimizin milyarlarcasına mal oldu. Şimdi Bay Bay Kemal o kitapçığı fırlatanlarla yürüyor.Ne zaman yasama, yürütme ve yargı uyum içerisinde çalıştı, ülkemiz de o zaman güç kazandı. Batı bunu hazmedemedi. Hazmedemeyince bütün dergilerinde 'Erdoğan'ı yıkmalıyız' dediler. Siz oldukça yıkamazlar. Dersi en güzel şekilde bunlara vereceğinize inanıyorum.BaşkanErdoğan, Twitter hesabından seçim mesajı yayımladı:27 Mayıs, demokrasimizin en sancılı yol ayrımlarından biridir. 29 Mayıs, İstanbul'un fethiyle tarihimizin en önemli zaferlerindendir. Millet olarak bu iki günün tam ortasına denk gelen 28 Mayıs'ı acılarımızdan ders aldığımız, zaferlerimizle gurur duyduğumuz bir şölene çevirmek istiyoruz. 28 Mayıs'ta hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetleneceğimize, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna devam edeceğimize inanıyoruz.Gelin, ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraberce telafi etmişsek Türkiye Yüzyılı'nı da omuzlarımızda birlikte yükseltelim. 28 Mayıs gecesini taze bir başlangıca dönüştürmek için bizimle olmanızı bekliyoruz. ANKARA