AK Parti Sözcüsü Çelik: Herkes sandığa gitmeli, oyunu kullanmalı





"BÜTÜN VATANDAŞLARMIZI DEMOKRASİMİZE GÜÇ VERMEYE DAVET EDİYORUZ"



İlk turda bütün dünyaya katılım oranıyla huzur ve güven içerisinde seçimler yapılabileceğini gösterdiklerini anlatan Çelik, "Bu, ülkemizin en büyük zenginliğidir. En büyük kazanımıdır. Şimdi de aynı şekilde huzur ve güven içerisinde, güvenilir bir ortamda, güvenilir mekanizmalarla seçim yapıyoruz. Önemli olan burada herkesin şu anda sandığa gidip oyunu kullanması, demokrasimize sahip çıkması, demokrasimize güç ve nefes vermesidir. İnşallah netice bütün memleketimiz için çok hayırlı olacaktır. Sandıklara sahip çıkma, sandığa gitme, şu anda sandıklar kapanana kadar en önemli önceliğimiz. Bütün vatandaşlarımızı oy kullanmaya ve demokrasimize güç vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.