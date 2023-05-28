Bakan Akar: 85 milyon büyük ve güçlü Türkiye’yi seçti

Karşı taraftan medet uman teröristler vardı., teröristler büyük bir beklenti içindeydi. Bu seçimden çok şey beklediler. Ancak sizin sayenizde bunu bulamadılar. 85 milyon büyük ve güçlü Türkiye'yi seçti, teröre son vermekte ne kadar kararlı olduğunu belirtti. Bundan sonrası bize kalmış. İnşallah 40 yıldan beri başımıza bela olan teröristleri buldukları çukurlara gömerek asil milletimizi bu terör belasından kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız. Allah'ın izniyle buna çok yakınız. Türkiye Yüzyılına girdik, bundan sonra inşallah hep birlikte ülkemizin, Kayserimizin daha güvenli olması için çalışmalarımızı çok daha büyük adımlarla yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.