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Giriş Tarihi: 28.5.2023 16:51

Bakan Akar: Sonucun bekamız, refahımız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu Kayseri'de kullandı. Akar, “Sonucun bekamız, refahımız, büyük ve güçlü Türkiye için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

DHA
Bakan Akar: Sonucun bekamız, refahımız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için Kayseri Lisesi'ne geldi. 1097 numaralı sandıkta oy kullanan Akar, "Ülkemizin bekası, refahı, büyük ve güçlü Türkiye için neler yapacağımızı vatandaşlarımızla paylaştık. Bilgilerimizi, görüşlerimizi, düşüncelerimizi çok değerli vatandaşlarımız dinlediler.

"SONUCUN BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Şimdi artık söz sırası vatandaşımızda. Huzur içinde, serbestçe, özgür iradeleriyle kararlarını verecekler ve oylarını kullanacaklar. Tüm vatandaşlarımız, sandığa gelme hakkını kullanacak.

Asil milletimizin değerli vatandaşları, Kayserili hemşerilerimizin kararına hepimiz saygı duyacağız. Şimdiden bu sonucun bekamız, refahımız, büyük ve güçlü Türkiye için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu

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Bakan Akar: Sonucun bekamız, refahımız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum
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