Bakan Çavuşoğlu: Sadece vatandaşlarımız değil Türk dünyası kazandı

"BİZ DE ANTALYA İLE GURUR DUYUYORUZ"

Toplanan vatandaşlara hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, "Seçimin ikinci turunu dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Bu sonuçla 85 milyon kazandı. Sadece vatandaşlarımız değil tüm dünyadaki vatandaşlarımız soydaşlarımız akrabalarımız kazandı. Biz de Antalya ile gurur duyuyoruz. Bu seçimde aslında dünya barışı kazandı, çünkü Türkiye artık küresel bir aktördük, Recep Tayyip Erdoğan da dünya lideridir. Türkiye artık dünyada söz sahibi bir ülkedir. Bu seçimin sonuçlarını heyecanla bekleyen sadece vatandaşlarımız değildir, Türk dünyası kazandı" dedi.