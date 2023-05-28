Bakan Karaismailoğlu: Daha güzel, daha müreffeh Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimlerinde oyunu Ortahisar ilçesindeki Beşirli mahallesinde bulunan Borsa İstanbul Ortaokulu 2045 numaralı sandıkta kullandı. Karaismailoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Demokrasinin olmazsa olmazı sandık başındayız. 14 Mayıs'ta yarım kalan maçı bugün bitireceğiz. Memleketimiz için hayırlı olsun" dedi.

Güzel günler olduğunu, memleketin geleceği için adım attıklarını belirten Karaismailoğlu, vatandaşların kararını verdiğini söyleyerek, "Seçim İnşallah memleketimize, milletimize hayırlı olur. Daha mutlu, daha güzel, daha müreffeh Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Milletvekili seçimlerimizi 14 Mayıs'ta tamamlamıştık. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlıyoruz. Artık bundan sonra işimize bakacağız" ifadelerini kullandı.

Öğle saatlerinden itibaren katılımın arttığını kaydeden Karaismailoğlu, "Katılım ne kadar yüksek olursa demokrasimiz için o kadar iyi olacaktır. Vatandaşlarımızın mutlaka sandığa gitmelerini ve oylarını kullanmalarını bekliyoruz" diye konuştu.